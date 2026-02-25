A pesar del paro del SUTEF varias escuelas iniciaron el ciclo lectivo 2026

“Celebramos que las escuelas abran sus puertas recibiendo a los estudiantes y familias”, subrayó el ministro de Educación de la provincia, Pablo López Silva, quien recorrió varias escuelas de la zona norte.

RIO GRANDE.- A pesar del paro de 48 horas que fue resuelto por el SUTEF (único gremio docente que reconoce el Gobierno en paritarias), en varias escuelas públicas se realizó el acto de inicio formal del ciclo lectivo 2026 en los niveles Inicial, Primario y Modalidades.

El ministro de Educación de la provincia, Pablo López Silva, realizó la apertura oficial con una recorrida por las Escuelas Rurales de la Zona Norte, como ser, la Escuela 37 de Estancia Cullen “Patricio O´Byrne”, la Escuela 17 “Comisario Ramón Lucio Cortés” del Paso Fronterizo San Sebastián y la Escuela 11 “Pioneros Fueguinos” de Estancia Sara, con especial énfasis en el acompañamiento territorial, priorizando el contacto directo con estas comunidades.

La jornada permitió un intercambio genuino con directivos y equipos pedagógicos sobre la situación actual y los desafíos del año vigente. El ministro López Silva estuvo presente en escuelas de la zona norte.

«Ha sido una experiencia muy valiosa. Pudimos conversar no solo sobre las prioridades pedagógicas donde queremos apuntar este año, a través de la diagramación de una agenda articulada, sino también sobre la realidad edilicia y las necesidades concretas que tienen nuestras escuelas rurales», destacó López Silva.

Asimismo, durante el inicio de esta nueva etapa educativa, autoridades del Ministerio de Educación acompañaron a docentes, estudiantes y familias, en los diferentes actos protocolares de las demás escuelas de la provincia.

“Celebramos que las escuelas abran sus puertas recibiendo a los estudiantes y familias”, señaló el Ministro. Inicio de clases en la Escuela de la Base Esperanza, en la Antártida.

El Gobierno provincial celebra que cada institución de Nivel Inicial, Primaria y Modalidades en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, haya abierto sus puertas para recibir a las familias, reafirmando que la escuela es el pilar fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad.