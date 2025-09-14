A partir del lunes, CEMeP deja de atender a afiliados de la OSEF

A través de un comunicado oficial, la Clínica CEMeP anunció que dejará de prestar servicios a los afiliados y beneficiarios de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), a partir del lunes 15 de septiembre, debido a una deuda impaga de más de cuatro meses y el incumplimiento del contrato vigente.

La Clínica CEMeP informó públicamente este viernes que suspenderá la atención médica a todos los afiliados y beneficiarios de OSEF, decisión que se hará efectiva desde el lunes 15 de septiembre.

La medida, según explicaron en el comunicado, responde a una importante deuda que OSEF mantiene con la institución desde hace más de cuatro meses, así como a reiterados incumplimientos del contrato firmado entre ambas partes.

“En CEMeP hemos realizado todos los esfuerzos posibles para sostener la atención”, señala el texto, pero aclaran que “la importante deuda acumulada y la falta de respuesta a nuestros reclamos nos obligan a tomar esta difícil medida”.

La clínica precisó que únicamente se atenderán urgencias e intervenciones programadas que, por criterio médico, no puedan ser postergadas sin riesgo para el paciente.

Si bien lamentaron los inconvenientes que esta decisión pueda causar en los afiliados, remarcaron que no cuentan con los recursos para seguir prestando el servicio sin cobrar por parte de la obra social del Estado fueguino «esperamos poder restablecer la atención con normalidad a la brevedad”, concluye el comunicado.