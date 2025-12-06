A partir del 9 de diciembre se realiza «Operativo verano seguro 2025»

El próximo martes 9 de diciembre dará inicio el operativo Verano Seguro, una iniciativa del Gobierno de la Provincia para asistir a las familias que egresen o ingresen a la isla y para reforzar la prevención de accidentes durante la temporada estival.

En este marco se instalarán puestos en la Ruta Nacional 3 a la salida de Ushuaia, Tolhuin y uno principal en la ex balanza al norte de Río Grande, donde autoridades viales entregarán información a los conductores sobre documentación, prevención de accidentes, estado del cruce de la barcaza, horarios de fronteras y entregarán un kit de presentes. Además en el lugar habrá WiFi libre, baños, contenedores para residuos y agua caliente.

Participarán de este operativo las áreas de Protección Civil, la Subsecretaría de Transporte y la Policía Provincial. Habrá presencia policial las 24hs y los controles de Protección Civil se harán a partir de las 5:00 hs.

Al respecto, Jorge Canals, Viceministro de Coordinación de Gabinete, explicó que “la idea es acompañar tanto a las familias que salen de vacaciones como a las que regresan o nos visitan. Vamos a entregar recomendaciones y los conductores o conductoras podrán completar documentación que se debe presentar para pasar por Chile”.

“Detrás de este tipo de operativos hay mucha gente que está preparada. Verano Seguro es un operativo que hemos proyectado para darle continuidad a lo que fue el trabajo de invierno, donde todo lo que tiene que ver con el Sistema Integral de Seguridad de la Provincia ha trabajado coordinadamente con excelentes resultados”, agregó.

Finalmente, el funcionario sostuvo que “esperamos seguir fortaleciendo este tipo de políticas como lo venimos haciendo año a año, con la intención de minimizar la posibilidad de accidentes en la ruta y contribuir a que nuestros vecinos y vecinas disfruten de un viaje seguro y sin inconvenientes”.