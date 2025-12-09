A partir de hoy el CEC entrega las bolsas navideñas

La entrega se realizará desde el martes 9 de diciembre hasta el jueves 18 de diciembre. Las bolsas navideñas podrán retirarse en el Complejo Deportivo de calle Islas Malvinas de Río Grande, y en el camping de Tolhuin.

El Centro Empleados de Comercio (CEC) informó que la tradicional entrega de Bolsas Navideñas se realizará en las instalaciones del Complejo Deportivo de calle Islas Malvinas Nº 998 de Río Grande, y en las instalaciones del camping de Tolhuin.

La entrega se realizará desde el martes 9 de diciembre hasta el jueves 18 de diciembre, en el horario de 10 a 19 horas.

Los afiliados a la entidad sindical deberán presentarse con sus respectivos Carnet de Afilado al CEC al día.

Prensa CEC Río Grande