A partir de este lunes el aeropuerto de Río Grande deja de estar operativo

Aeropuertos Argentina realizará trabajos para mejorar la seguridad operacional y los pasajeros deberán recurrir a la terminal más cercana para llegar a la isla

A partir de este lunes y hasta el 15 de abril, el aeropuerto Ramón Trejo Noel de Río Grande permanecerá cerrado con el objeto de continuar con la obra de rehabilitación integral de la pista lo que permitirá aumentar la seguridad operacional y la eficiencia en la gestión.

La inversión total para estas reformas será de USD 37 millones, en el marco del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura de la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de la Pista 08-26, incluyendo la instalación de un nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros, sobre todo el rodaje principal; la modificación de las cabeceras de pista, para adecuarlas a la normativa vigente y la modernización del sistema de balizamiento, reemplazando 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga vida útil, junto con la instalación de un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantiza el funcionamiento continuo de los sistema de ayudas visuales.

Asimismo, se instalará un nuevo sistema de detección de hielo en la pista, que proporcionará información en tiempo real sobre las condiciones de la superficie, incluyendo la posible formación de hielo, escarcha o nieve.

Por último, se demolerá por completo la plataforma comercial existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector.

Según confirmó el secretario general de la UOCRA en Tierra del Fuego, Julio Ramírez, la obra que ya comenzó en el mes de diciembre, permitió la incorporación de entre 70 a 80 trabajadores, en un contexto de fuerte parálisis de la obra pública y altos niveles de desocupación del sector.

Según indicó Ramírez, la obra del aeropuerto es la única de magnitud actualmente en ejecución en la ciudad y brindará trabajo a una importante cantidad de trabajadores.

No obstante expresó su preocupación por la modalidad de contratación, al señalar que la empresa busca subcontratar firmas pequeñas para trabajos específicos.

Logística de los vuelos

Se estima que, debido al cierre del aeropuerto Trejo Noel, se incrementará el transporte terrestre entre Ushuaia y Río Grande, ya que se calcula que se trasladarán entre 250 y 300 pasajeros por día.

Por esta razón, habrá que tomar precauciones extras, ya que podrían registrarse demoras, falta de vehículos y complicaciones logísticas para residentes y turistas.

Hasta el momento, no está claro quién asumirá el costo del traslado a Ushuaia ni tampoco la organización del mismo.