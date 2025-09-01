A Lucas Torres no le hicieron sombra en el Memorial

Ayer en horas de la mañana se desarrolló la etapa de XC del Memorial Víctor Pérez a cargo de Toranza Bike Tolhuin en el Cono de Sombra. En un circuito muy entretenido y explosivo el que dibujó fue el Sub 23 Lucas Torres quien ganó la IV Edición de principio a fin, sin dejar ningún tipo de dudas ni guardándose nada. La prueba de ruta del día sábado fue postergada por una semana.

RIO GRANDE.- A la hora de la largada 36 corredores se pararon en la línea de partida, diez menos de los que se habían anotado, extrañando a Valentino Berti y a Máximo Pintos quienes hubiesen dado otro espectáculo junto al ganador.

Torres arrancó a full desde el mismo momento que se bajó la bandera argentina, su sprint inicial dejó a todos atrás y al ingresar al primer sendero pegado a la zona final de la pista de patinaje, ya la diferencia sobre Ismael Echeverría -su escolta- fue importante y tras cumplir con todo el trazado el chico de Fuego Bikes Team cronometró 5:26:33 sacándole 10 segundos a Echeverría, 18 al Hilacha Guzmán de Ushuaia quien volvía a una competencia local después de mucho tiempo y poco más atrás Facundo Zúñiga y el tolhuinense Carlos Núñez.

Entre las Damas, que no fueron muchas, Liliana Moreyra fue quien marcó el ritmo en su categoría, seguida por Beatriz Soto aunque no tan cerca de la puntera.

A medida que fueron pasando los giros la distancia entre el líder y de los demás perseguidores se fue acrecentando, tanto que al cumplirse los primeros 30 minutos de carrera -se cumplieron justo al circunvalar el Parque de la Velocidad- Torres llevaba un minuto cuatro de diferencia sobre Ismael Echeverría quien también llevó un gran ritmo pero no logró soportar el andar demoledor del puntero.

Nada cambiaba atrás en las primeras cinco colocaciones, todos mantuvieron sus puesto y sus ritmos de carrera, nunca hubo peligro de sobrepasos a excepción de lo ocurrido a dos giros del final cuando el capitalino Guzmán se le acercó bastante a Echeverría; sin embargo éste último apretó un poco más su andar y se volvió a alejar.

A lo largo de toda la carrera, y a la espera de la clasificación final, la cual será publicada en la edición de mañana en El Sureño, hubo otros duelos bárbaros, como el que protagonizaron los Master C José Toranza y Omar Melgarejo; ambos experimentados corredores se dieron masa a lo largo de toda la carrera, prestándose la punta en más de diez oportunidades, incluso por lapsos se sacaban algunos segunditos de diferencia, pero de inmediato los limaban, y así fueron hasta la vuelta final donde Toranza pasó primero el arco de llegada pero a su rueda Melgarejo, quien en los metros finales le saltó desde atrás y lo doblegó por escasos segundos.

Quien tuvo un pinchazo y no pudo reparar pero tampoco abandonó la carrera fue Liliana Moreya quien, con su rodado delantero casi desinflado, logró llegar al fin pero no puedo evitar que Beatriz Soto la superara y se quedara con la general de Damas.

Al cumplirse la hora de carrera y cantarle última vuelta al puntero, en realidad cruzó el arco a los 59:40, la diferencia de Torres sobre Echeverría era de 2 minutos 24 segundos, y se mantuvo en el giro final donde el chico recibió la bandera a cuadros para quedarse con su primera general.