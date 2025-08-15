A entrenar con un trío

El 17 y 18 de septiembre, en el Gimnasio Municipal de Escuelas Deportivas (Roldán 1314), los excampeones mundiales Omar Narváez y Yéssica Bopp, junto a Alejandro Silva, brindarán un Campo de Entrenamiento.

RIO GRANDE.- El 17 y 18 de septiembre, en el Gimnasio Municipal de Escuelas Deportivas (Roldán 1314), los excampeones mundiales Omar Narváez y Yéssica Bopp, junto a Alejandro Silva, brindarán un Campo de Entrenamiento, y al día siguiente habrá una actividad abierta a todo público, en el Guata Navarro. Finalmente, el sábado 20 (19:00), en el Club Sportivo, tendrá lugar el festival “Noche de Campeones”.