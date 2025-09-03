A dos semanas del Campamento con Narváez, Bopp y Silva

El miércoles 17 y el jueves 18 del presente mes, en el Gimnasio Municipal de Escuelas Deportivas, ubicado en Belisario Roldán 1314, los excampeones mundiales Yésica Bopp y Omar Narváez, junto a Alejandro Silva, brindarán un Campo de Entrenamiento de Boxeo, cuya inscripción tiene un costo de $ 30.000.

RIO GRANDE.- La actividad es organizada por el Club de Boxeo del Fin del Mundo, a cargo del instructor Pedro Gómez, y en ambas jornadas habrá dos turnos: matutino (de 9:30 a 11:30) y vespertino (de 18:00 a 20:00).

Asimismo, el viernes 19, de 17:00 a 19:00, en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro (avenida Belgrano y Alberdi), los tres visitantes brindarán una clase abierta a toda la comunidad, totalmente gratuita. YESSICA BOPP. El 27/04/2014 GPU3 a Daniela Bermúdez.

Un día más tarde, el sábado 20, a partir de las 19:00, en el gimnasio Juan “Cata” Delgado, del club Sportivo (Avenida Belgrano 1130), se realizará el Festival Noche de Campeones, la quinta velada del año en esta ciudad.

La misma es organizada por la Asociación Fueguina de Box (AFB), y el valor de la entradas es de $10.000, en caso de adquirirse en forma anticipada; mientras que quien las compre en el propio recinto tendrá que pagar $15.000. LOS CAMPEONES. Se presentarán el sábado 20, en el Sportivo.

En dicha jornada sabatina serán de la partida varios de los pugilistas que el viernes 20 de junio, en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro, se alzaron con los 4 títulos en disputa del Campeonato Provincial Amateur 2025 (Mayores masculino).

A prepararse

Esos campeones se preparan para el Campeonato Nacional de Mayores, que por tercer año consecutivo tendrá por sede a una ciudad patagónica. En 2023 la justa se realizó en El Bolsón (Río Negro), y en 2024 los boxeadores se dieron cita en Puerto San Julián (Santa Cruz). ALEJANDRO SILVA. El Cuervo (25-0-1), con Pipi Romagnoli.

El certamen se efectuará en octubre, para diez: -49, -52, -56, -60, -64, -69, -75, -81, -91 y +91 kilos. En caso de presentarse los 8 boxeadores de cada división de peso, los finalistas (medallistas de oro y plata) combatirán 3 veces, una más que los semifinalistas (quienes se llevarán la presea de bronce). Al margen de la competencia oficial, los pugilistas eliminados podrán llegar a tener una pelea extra.

Para 2025, el torneo que reúne a los ganadores de cada una de las 8 Zonas en las que se divide federativamente el boxeo nacional se iba a disputar originalmente en Río Gallegos, pero la capital santacruceña fue sustituida en las últimas semanas por Puerto Deseado, en la misma provincia.