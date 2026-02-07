A 9 días del festival

Pugilistas locales y de Ushuaia, Trelew (Chubut), Río Gallegos (Santa Cruz) y Puerto Natales (Chile) animarán el primer festival boxístico del presente año, a realizarse el domingo 15, desde las 19.00, en el gimnasio de la Escuela Provincial N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla (Rivadavia y Rosales).

RIO GRANDE.- La actividad es organizada en forma conjunta por el Club de Boxeo Fin del Mundo, Zeus Box y la Asociación Fueguina de Boxeo (AFB). Las entradas tendrán un valor de $ 10.000, y se consiguen en forma anticipara en Store 54 (Fagnano 550 –Centro- y Ushuaia 860 –B° Mutual-).