A 36.000 kilómetros sobre nuestras cabezas. China construirá la primera planta solar espacial del mundo y cambiará la historia de la energía

Lo que comenzó como un sueño de ciencia ficción está a punto de hacerse real. China planea lanzar una planta solar orbital que captará energía las 24 horas y la enviará de regreso a la Tierra sin cables, sin nubes y sin pausas. Un proyecto que redefine el límite entre la atmósfera y la ambición humana.

El futuro de la energía podría brillar desde el vacío del espacio. A 36.000 kilómetros de la superficie terrestre, más allá del alcance de los aviones, las tormentas y las nubes, China se prepara para construir la primera planta solar espacial del mundo. Una instalación que —si todo sale según lo planeado— transformará directamente la luz del sol en electricidad pura y la enviará a la Tierra en forma de microondas.

El plan no pertenece a una novela de ciencia ficción, sino a un calendario real de ingeniería. Según el South China Morning Post, las primeras pruebas comenzarán en 2028, con una estación de 10 kilovatios. Para 2030, la capacidad subirá a 1 megavatio, y para 2050, el objetivo es monumental: una planta de 2 gigavatios en órbita geosincrónica, del tamaño de una pequeña ciudad.

La energía que nunca duerme

En la Tierra, los paneles solares tienen un límite: la noche. En el espacio, el sol nunca se pone. La planta orbital estará formada por una red de paneles solares de más de un kilómetro de longitud, conectados a un sistema de conversión que transformará la luz en microondas de alta frecuencia. Estas ondas viajarán a la Tierra y serán captadas por estaciones receptoras, donde se reconvertirán en electricidad.

Sin nubes. Sin viento. Sin interrupciones. El sistema promete un flujo continuo de energía limpia, las 24 horas del día. Si logra estabilizarse, podría alimentar ciudades enteras sin depender del clima o de combustibles fósiles.

Un proyecto en fases, de lo imposible a lo inevitable

China ya ha detallado la hoja de ruta.

En 2028, se lanzará una estación experimental para probar la transmisión inalámbrica de energía desde la órbita baja.

Para 2035, la potencia deberá alcanzar los 10 megavatios, suficiente para alimentar un pequeño distrito urbano.

Y para 2050, se espera que la planta principal —situada en órbita geosincrónica— genere hasta 2 gigavatios, equivalentes a una central nuclear mediana.

Para ello será necesario desplegar cohetes de carga pesada como el Long March-9, capaces de transportar miles de toneladas de materiales. En el espacio, brazos robóticos ensamblarán los paneles y ajustarán su orientación al sol con precisión milimétrica.

Lo más ambicioso no es la tecnología, sino la escala. Construir una infraestructura de energía permanente fuera del planeta implicará combinar robótica autónoma, propulsión avanzada y materiales ultraligeros, todo sincronizado desde la Tierra.

De la atmósfera al laboratorio

El concepto de energía solar espacial no es nuevo. En los años setenta, la NASA ya había imaginado gigantescos satélites recolectando luz solar. Pero los costos y la falta de tecnología hicieron que la idea quedara archivada durante décadas.

Hoy, el abaratamiento de los lanzamientos, la miniaturización de los componentes y los avances en transmisión inalámbrica han convertido ese viejo sueño en una posibilidad tangible.

El desafío sigue siendo enorme. La transmisión de microondas debe ser extremadamente precisa para evitar pérdidas o interferencias, y los receptores terrestres —vastas extensiones de antenas— deberán colocarse en zonas seguras. Sin embargo, el potencial es tan grande que el proyecto ya está siendo observado de cerca por agencias espaciales de Europa, Japón y Estados Unidos.

Un nuevo horizonte energético

Más allá de su valor tecnológico, la planta solar espacial de China simboliza una nueva frontera en la relación entre la Tierra y el espacio. Hasta ahora, el cosmos había sido un lugar para la observación, la comunicación o la exploración. Este proyecto propone algo diferente: convertir el espacio en una fuente activa de energía para el planeta.

Si tiene éxito, podría marcar el comienzo de una era donde los satélites no solo envíen datos, sino también electricidad. Una infraestructura orbital capaz de alimentar redes eléctricas terrestres o incluso bases lunares.

El futuro, visto desde arriba

China no oculta sus ambiciones. La planta de Surrey, donde se probó el primer sistema de transmisión inalámbrica de microondas a escala, es solo un anticipo de lo que vendrá. “El objetivo es demostrar que la energía solar puede ser verdaderamente global”, explican los ingenieros del Instituto de Tecnología de Chongqing, encargados de coordinar la misión.

Mientras tanto, el mundo observa. Porque si esta construcción tiene éxito, el cielo dejará de ser solo una frontera: será una extensión del sistema energético terrestre.

A 36.000 kilómetros de distancia, en el silencio del vacío, una estructura metálica comenzará a brillar sin cesar, transformando luz en electricidad. Y cuando la primera señal llegue a la Tierra, el mensaje será claro: el futuro de la energía ya no está bajo nuestros pies, sino sobre nuestras cabezas.