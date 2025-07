A 31 años del atentado, AMIA presenta “Aniversarios”, un video con la voz de Ricardo Darín, que acompaña la convocatoria al Acto Central

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”. Con esta pregunta como disparador, y con la narración de la inconfundible voz del actor Ricardo Darín, comienza la nueva pieza audiovisual que AMIA presenta para acompañar la convocatoria al Acto Central que se realizará mañana viernes 18 de julio, a las 9:30, en Pasteur 633.

BUENOS AIRES.- Treinta y un años no es un número redondo. No son 20. No son 30. “Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, sostiene Darín, en el video, al hacer referencia al nuevo aniversario del atentado terrorista, contra la sede de la AMIA.

“El dolor no entiende de números. No necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas”, asegura.

“El dolor de sufrir un ataque más en Argentina, en nuestra propia casa y la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada”, afirma luego para recordar el estado de impunidad vigente en la causa, en esta nueva producción audiovisual de AMIA denominada “Aniversarios”.

La masacre contra la AMIA, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de Irán y de integrantes de Hezbollah, dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Ninguna persona ha sido condenada.

Bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, y con la convocatoria conjunta de AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, el viernes 18 se volverá a rendir homenaje a las 85 personas asesinadas en el atentado perpetrado 31 años atrás.

El acto, en el que compartirán sus mensajes familiares de las víctimas fatales y hablará el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, contará con la conducción de la presentadora Mariana Fabbiani, mientras que el artista Tripa (Germán Tripel) tendrá a su cargo el momento musical de la conmemoración.

Frente a la sede de Pasteur 633, en el mismo sitio que fue elegido como blanco del terrorismo internacional en el año 1994, el Acto Central reunirá, nuevamente, a todas las voces comprometidas en apoyar el reclamo de justicia y denunciar la impunidad que persiste.

“Sigue pasando el tiempo y continuamos sin ver avances en la investigación del peor atentado perpetrado por el terrorismo internacional en la Argentina”, manifestó el titular de la institución.

“Sabemos lo que pasó. La verdad en la causa AMIA está en el expediente. Lo que falta es justicia. No bajaremos los brazos hasta que los responsables por la masacre cumplan sus condenas, por el crimen de lesa humanidad que cometieron. Convocamos a toda la sociedad a hacerse presente el viernes 18, para acompañar a los familiares y para demostrar que, a pesar del paso del tiempo, seguimos de pie”, concluyó.

Link para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=4cX2fC820u0