99° Aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia impulsó en la sede histórica de la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en San Martín y Fadul, el acto en conmemoración del 99° Aniversario de la institución.

Dicha ceremonia, que contó con la presencia de la viceintendenta de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, la secretaria de Cultura y Educación Belén Molina, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, el concejal Nicolás Pelloli y otros ediles del cuerpo deliberativo, miembros de la Comisión de la Biblioteca Popular Sarmiento y vecinos y vecinas, contó con la entrega de una placa de reconocimiento por el compromiso de la institución con la cultura, la educación y la comunidad de Ushuaia, siendo un espacio de encuentro, conocimiento y memoria viva que acompaña la historia de la ciudad.

Molina felicitó en este nuevo aniversario a “la comisión de toda la biblioteca, que trabajan y militan la cultura y la educación, que es un acto de fortaleza constante en pos de un espacio tan importante. Desde la gestión municipal, valoramos y reconocemos este ejercicio del trabajo permanente de todos estos espacios históricos, culturales y educativos que se sostienen con la labor de la comunidad”.

“Hoy celebramos este nuevo cumpleaños en la sede histórica de la Biblioteca Popular Sarmiento, recordando también que al final de esta calle San Martín hay un edificio pensando y hecho específicamente para esta biblioteca, parte de una política pública de un Estado presente. Hoy nos corresponde a todos y todas cuidarla y habitarla” concluyó la secretaria de Cultura y Educación.

Por su parte Miriam Camponovo, presidenta de la Comisión de la Biblioteca Popular Sarmiento, declaró que “estoy muy contenta y agradecida de poder festejar estos 99 años, agradeciendo a todos y todas que son parte de esta comunidad organizada que pudo sostenerla y genera actividades día a día para mantenerla viva. La biblioteca es de todos y es una responsabilidad sostener su presencia, algo que no podría ser posible a lo largo de estos años sin el apoyo de todos”.