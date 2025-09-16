8 Kilómetros: el cuarto de Ernaga, la tercera de Martínez

Anteayer se disputó la sexta versión de los 8 Kilómetros de Río Grande, organizada por Atletismo Río Grande, con una cifra récord de clasificados (141), superando a los 105 de la segunda edición (2021).

RIO GRANDE.- Los ganadores fueron repetidos: Pablo Ernaga (Camioneros) retornó tras dos ausencias, y alcanzó su cuarta victoria, mientras que Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) enhebró su tercer triunfo consecutivo, mejorando en 5” su anterior registro para el circuito y la prueba. GANADORA. Martínez, junto a Estigarribia y Quiroga.

Ernaga, quien también posee la mejor marca en esta competencia (25:57, desde hace cuatro años), esta vez cronometró 27:30, a razón de 3:28 por kilómetro. Lo escoltaron Elías Greco (ARG/Kratos) -28:40- y Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento/Tienda de Golosinas) -30:16-.

Mientras que a Martínez (7° en la general absoluta) le siguieron su compañera Gina Brizuela -33:13- y la ushuaiense Gianina Ríos -35:43-. REGRESO. Bazán, S. Ardizzone y Zucchi, en el kilómetro 6.

En los cuadros adjuntos aparece la clasificación por rama y en la general absoluta, junto al tiempo total, el promedio y tres parciales.

8 KILOMETROS DE RIO GRANDE * 6TA. EDICION * GENERAL MASCULINA

P GA Competidor Marca Prom. P1 P2 P3

1° 1 Pablo Ernaga 27:30 3:28 10:20 10:13 6:57

2° 2 Elías Greco 28:40 3:35 10:55 10:42 7:03

3° 3 Franc.Zsilavecz 30:16 3:47 11:10 11:25 7:41

4° 4 Sergio Rodríguez 31:24 3:55 11:42 11:55 7:47

5° 5 Cristian Cisterna 31:32 3:56 11:39 12:00 7:53

6° 6 Elías Estigarribia 31:46 3:58 11:48 12:03 7:55

7° 8 Martín Pérez 32:20 4:02 11:39 12:31 8:10

8° 9 Miguel Santana 32:39 4:05 12:08 12:26 8:05

9° 10 Lisandro Foresi 32:42 4:05 12:56 11:51 7:55

10° 11 Juan Quiroga 32:56 4:07 11:48 12:53 8:15

11° 12 Alejand.Brizuela 32:58 4:07 12:28 12:23 8:07

12° 13 César Ruiz 33:07 4:08 12:28 12:21 8:18

13° 15 Jorge Garrido 33:34 4:12 12:34 12:18 8:42

14° 16 Rubén Melgarejo 33:43 4:13 12:34 12:18 8:51

15° 17 Darío Romero 33:58 4:15 12:25 12:27 9:06

16° 18 Luis Jiménez 34:06 4:16 13:02 12:53 8:11

17° 19 Juan Bustamante 34:14 4:17 12:34 12:58 8:42

18° 20 Sergio Ramírez 34:34 4:19 12:49 13:06 8:39

19° 21 Marcos González 34:43 4:20 13:17 12:53 8:33

20° 22 Marco Córdoba 34:58 4:22 13:10 13:04 8:44

21° 23 Lucas Córdova 35:16 4:24 13:17 13:14 8:45

22° 24 Juan Maza 35:19 4:25 13:07 13:20 8:52

23° 25 Sergio Hinojosa 35:30 4:26 13:15 13:22 8:53

24° 26 Ariel Contreras 35:32 4:26 13:30 13:01 9:01

25° 27 Mighens Guzmán 35:35 4:27 13:04 13:31 9:00

26° 28 Mario Martínez 35:36 4:27 13:30 13:07 8:59

27° 29 Gustavo Santana 35:38 4:27 13:16 13:18 9:04

28° 31 Ricardo Acosta 35:51 4:29 13:17 13:29 9:05

29° 32 Carlos Uribe 35:53 4:29 13:15 13:40 8:58

30° 33 Diego Cardoso 35:56 4:29 13:08 13:44 9:04

31° 34 Manuel Lincopán 36:10 4:31 13:15 13:41 9:14

32° 36 César Andrade 36:15 4:32 13:23 13:48 9:04

33° 38 Martín Segovia 36:20 4:32 13:18 13:40 9:22

34° 39 Luis Baigorria 36:47 4:36 13:04 13:56 9:47

35° 40 Cristian Segovia 36:57 4:37 13:45 13:56 9:15

36° 41 Alvaro Huisca 37:20 4:40 13:38 14:12 9:30

37° 42 José Luis Jaime 37:33 4:42 14:54 13:37 9:02

38° 43 Juan Fontela 37:43 4:43 13:48 14:17 9:38

39° 44 Marcelo Cantero 37:56 4:44 14:20 14:06 9:30

40° 45 Juan Moscoso 38:14 4:47 14:14 14:48 9:12

41° 47 Tomás Oyarzo 38:29 4:49 14:16 14:38 9:35

42° 48 Patricio Villa 38:34 4:49 13:56 14:42 9:56

43° 49 Eduardo Saldivia 38:50 4:51 14:00 14:43 10:07

44° 51 Gali Mamaní 39:00 4:52 14:45 14:41 9:34

45° 52 Martín Lengnick 39:14 4:54 14:28 14:50 9:56

46° 55 Cristian Díaz 39:51 4:59 15:23 14:36 9:52

47° 59 Pedro Franco 40:46 5:06 14:47 15:18 10:41

48° 62 Jonat.Fernández 40:57 5:07 14:40 15:56 10:21

49° 63 Cristian Vargas 41:30 5:11 15:18 15:32 10:40

50° 67 Jorge Vega 42:00 5:15 15:05 15:51 11:04

51° 68 Facundo Agüero 42:14 5:17 15:34 15:56 10:44

52° 71 Pablo Ceballos 42:35 5:19 15:50 16:10 10:35

53° 72 Esteban Robles 42:39 5:20 16:58 15:34 10:07

54° 73 Matías Ancalipe 42:47 5:21 16:35 15:59 10:13

55° 74 Gustavo Gómez 42:54 5:22 15:35 16:07 11:12

56° 75 Carlos Bogado 43:00 5:23 15:15 16:21 11:24

57° 77 Maxi.Martínez 43:24 5:26 16:54 15:53 10:37

58° 80 Igna.Rodríguez 44:20 5:32 16:43 16:29 11:08

59° 81 Maxi.Sosa 44:41 5:35 16:57 16:57 10:47

60° 82 Leonardo Rolín 44:46 5:36 16:25 17:10 11:11

61° 85 Damián Segura 45:43 5:43 16:57 17:29 11:17

62° 86 Iván Calisto 45:52 5:44 16:47 17:24 11:41

63° 89 Rodrigo Vargas 46:25 5:48 16:25 17:50 12:10

64° 90 Leonardo Gómez 46:33 5:49 16:53 17:41 11:59

65° 92 Pablo De la Vega 46:45 5:51 17:07 18:10 11:28

66° 101 Marcelo Luna 48:44 6:05 17:29 18:34 12:41

67° 114 Héctor Agüero 51:05 6:23 18:53 19:07 13:05

68° 120 Víctor Oyarzun 54:12 6:46 20:29 20:24 13:19

69° 132 Jorge Almada 58:17 7:17 21:06 22:30 14:41

70° 133 Pablo Mansilla 59:36 7:27 20:03 23:26 16:07

71° 139 Franco Aguilar 62:21 7:48 21:18 24:09 16:54

72° 140 Favio Ojeda 73:38 9:12 25:51 s/d s/d

Velocidad del ganador: 17,454 km/h. Nota: GA (General Absoluta). Parciales: 1 (km. 0/3); 2 (km. 3/6); 3 (km. 6/8).

8 KM. DE RIO GRANDE * GENERAL FEMENINA

P GA Competidora Marca Prom. P1 P2 P3

1° 7 Daniela Martínez 31:49 3:59 11:48 12:03 7:58

2° 15 Gina Brizuela 33:13 4:09 12:13 12:30 8:30

3° 30 Gianina Ríos 3543 4:28 13:18 13:10 9:05

4° 35 Mariana Juárez 36:14 4:32 13:33 13:45 8:56

5° 37 Micaela López 36:17 4:32 13:33 13:45 8:59

6° 46 Abigail Pereira 38:23 4:48 13:41 14:57 9:45

7° 50 Alexa Mac Gaw 38:55 4:52 14:24 14:34 9:57

8° 53 Yésica Tejeda 39:19 4:55 14:47 14:47 9:45

9° 54 Carolina Rolón 39:23 4:55 14:24 14:43 10:16

10° 56 Noelia Cena 40:19 5:02 15:28 14:55 9:56

11° 57 Floren.Ovejero 40:37 5:05 15:01 15:32 10:04

12° 58 Daya.Almonacid 40:43 5:05 15:15 15:16 10:12

13° 60 Dani.González 40:53 5:07 14:59 15:29 10:25

14° 61 Cecilia Niclis 40:55 5:07 15:15 15:15 10:25

15° 64 Romina Donnay 41:41 5:13 15:36 15:26 10:39

16° 65 Paula Guillotti 41:51 5:14 15:41 15:45 10:25

17° 66 Cintia Torres 41:52 5:14 15:18 15:54 10:40

18° 69 Fátima Quirino 42:17 5:17 15:58 16:05 10:14

19° 70 Laura Alderete 42:30 5:19 15:36 16:05 10:49

20° 76 Laura Hernández 43:12 5:24 15:58 16:18 10:56

21° 78 Yanina Gómez 43:27 5:26 16:11 16:30 10:46

22° 79 Liliana Moreyra 44:20 5:32 15:53 17:02 11:25

23° 83 Yanina Mencia 44:48 5:36 17:30 16:35 10:43

24° 84 Mercedes Leiva 45:14 5:39 16:28 17:14 11:32

25° 87 Gabriela Mayol 45:54 5:44 16:58 17:23 11:33

26° 88 Brenda Fervenza 46:06 5:46 17:12 17:29 11:25

27° 91 Alicia Martínez 46:41 5:50 17:20 17:37 11:44

28° 93 Lorena Espinoza 46:57 5:52 17:17 17:46 11:54

29° 94 Liliana Correa 47:57 6:00 18:05 17:43 12:09

30° 95 María Costán 47:59 6:00 18:35 18:19 11:05

31° 96 Soledad Galarza 48:02 6:00 17:36 18:17 12:09

32° 97 Sabrina Casimiro 48:10 6:01 17:32 18:11 12:27

33° 98 Virgi.Gutiérrez 48:20 6:02 18:12 17:55 12:13

34° 99 Pamela Torres 48:26 6:03 17:57 18:14 12:15

35° 100 Val.Steinbrecher 48:33 6:04 18:18 18:22 11:53

36° 102 Sandra Rojas 48:52 6:06 18:08 18:17 12:27

37° 103 Romina Zúñiga 48:55 6:07 18:50 17:57 12:08

38° 104 Vanesa Delballe 49:03 6:08 18:38 18:16 12:09

39° 105 Tati.Ardizzone 49:06 6:08 18:23 18:13 12:30

40° 106 Laura Julián 49:10 6:09 18:38 18:16 12:16

41° 107 Valeria Miranda 49:19 6:10 18:25 18:28 12:26

42° 108 Camila Torres 49:20 6:10 17:32 18:57 12:51

43° 109 Eliana Serdá 49:43 6:13 18:15 19:14 12:14

44° 110 Ethel Girard 49:54 6:14 18:32 18:37 12:45

45° 111 Marcela Jerez 50:01 6:15 18:48 18:25 12:48

46° 112 Carolina Sánchez 50:01 6:15 18:48 18:34 12:39

47° 113 Angela Santander 50:51 6:21 18:56 18:58 12:57

48° 115 Agustina Amado 51:44 6:28 18:48 20:08 12:48

49° 116 Alicia Pistán 52:53 6:37 19:17 20:10 13:26

50° 117 Mai.Steinbrecher 53:27 6:41 19:28 20:46 13:13

51° 118 Yasna Muñoz 53:39 6:42 19:22 20:47 13:30

52° 119 Mabel Rea 53:48 6:43 19:25 20:56 13:27

53° 121 Angeles Suárez 54:31 6:49 19:31 20:56 14:04

54° 122 Soledad Bazán 54:32 6:49 19:30 21:05 13:57

55° 123 Silvia Ardizzone 54:34 6:49 19:30 21:05 13:59

56° 124 Carla Zucchi 54:35 6:49 19:30 21:05 14:00

57° 125 Caroli.De Roque 54:38 6:50 19:49 21:23 13:26

58° 126 Paula Paillacar 55:37 6:57 19:54 21:37 14:06

59° 127 Magalí Vivas 56:00 7:00 19:52 22:04 14:04

60° 128 Yami.Arancibia 56:04 7:00 19:53 22:10 14:01

61° 129 Zoe Arapa 56:08 7:01 21:29 21:20 13:19

62° 130 More.Lengnick 56:42 7:05 19:57 22:36 14:09

63° 131 Elena Rivero 58:07 7:16 21:13 21:45 15:09

64° 134 Lorena Juárez 59:37 7:20 20:03 23:26 16:08

65° 135 Gabriela Muñoz 60:10 7:31 22:10 23:02 14:58

66° 136 Marcia Navarro 60:44 7:35 22:02 23:17 15:25

67° 137 Fáti.Menichetti 60:45 7:35 22:02 23:17 15:26

68° 138 Sabrina Santillán 61:47 7:43 21:51 23:56 16:00

69° 141 Cristina Villegas 74:18 9:17 s/d s/d s/d

Velocidad de la ganadora: 15,086 km/h. Nota: GA (General Absoluta). Parciales: 1 (km. 0/3); 2 (km. 3/6); 3 (km. 6/8).