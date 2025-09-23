Organizado por el comandante del Área Naval y Jefe de la Base Naval Ushuaia, Guillermo Alberto Prada, se realizó una ceremonia en conmemoración del 76° aniversario del hundimiento del Rastreador ARA Fournier, en las instalaciones del Gimnasio de la Base Naval.

USHUAIA.- El acto contó con la presencia de la viceintendenta, Gabriel Muñiz Sicardi; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar Becerra y el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili.

El 22 de septiembre de 1949, el destino de 77 marinos quedó sellado en las profundidades del Estrecho de Magallanes. El rastreador ARA “Fournier”, navegando en medio de una tormenta feroz, desapareció sin dejar rastro. Aquel naufragio marcó para siempre a la Armada Argentina y a quienes siguieron de cerca la tragedia.

El 21 de septiembre el “Fournier” había zarpado desde Río Gallegos hacia Ushuaia. El tiempo pronto se tornó despiadado: oleaje infranqueable, lluvias intensas y visibilidad casi nula. El temporal los sorprendió y el buque dio vuelta campana.

Desde Ushuaia y otros puntos la respuesta fue inmediata; se organizó una misión de rescate monumental. La Armada Argentina junto a la Marina chilena se unieron en un esfuerzo desesperado por hallar al rastreador desaparecido. Fragatas, remolcadores y aviones recorrieron bahías y canales del Estrecho. Fueron días de incertidumbre y angustia.

Finalmente, el 3 de octubre, la búsqueda culminó con un hallazgo devastador: los restos del “Fournier” fueron encontrados en Punta Cono, cerca del canal San Gabriel. Entre las piezas rescatadas y cuerpos de los tripulantes que se encontraron esparcidos en la costa, estaba el de su comandante.

El entonces presidente Juan Domingo Perón declaró duelo nacional. El dolor se apoderó de los corazones de todo el país. El 14 de octubre, Buenos Aires se detuvo y miles de porteños se congregaron en el puerto para recibir a los nueve marinos cuyos cuerpos fueron repatriados, en un homenaje simbólico a los 77 héroes que quedaron bajo el mar, velando por las aguas australes. Desde entonces, cada 22 de septiembre la memoria de los hombres del “Fournier” es honrada por la Armada Argentina.