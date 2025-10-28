54° edición del Pre Cosquín 2026 en Río Grande

El evento se realizará este sábado 1° y domingo 2 de noviembre, desde las 20 horas, en la Casa de la Cultura (Elcano 179). Cabe destacar que el Municipio ha extendido las inscripciones hasta este jueves 30 de octubre para que los y las artistas de la región puedan formar parte de la etapa preliminar del mayor festival de folklore.

El Municipio de Río Grande invita a las familias de la ciudad a presenciar la 54° edición del Pre Cosquín 2026 que se desarrollará este sábado 26 y domingo 27, a partir de las 20 horas, en la emblemática Casa de la Cultura, la cual está ubicada en Elcano 179.

Se trata de la etapa preliminar del mayor festival de folklore. El sábado se presentarán las y los artistas del rubro música, mientras que el domingo harán lo propio bailarinas y bailarines de la región. Además, contará con jurados de una amplia y reconocida trayectoria en el mundo de la danza como de la música folklórica y con un veedor que fiscalizará por parte del Festival.

Por ello, el Estado Municipal ha extendido las inscripciones hasta este jueves 30 de octubre. Quienes quieran participar podrán registrarse mediante el siguiente link: https://cultura.riogrande.gob.ar/, donde encontrarán el enlace para completar el formulario con los datos y las bases y condiciones.

Es importante mencionar que, como en ediciones anteriores, a los y las ganadoras que viajen a Cosquín se les ofrecerá alojamiento en un hotel que dispone de sala de ensayo, comidas, seguro médico y personal que se encargará exclusivamente de su acreditación.

A través de estas políticas, el Municipio, mediante la Subsecretaría de Cultura, acompaña a las y los artistas que representan a nuestra ciudad y que difunden la cultura riograndense.