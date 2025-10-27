4ª edición de la PokéJuntada en Río Grande

La ciudad de Río Grande volverá a convertirse en el punto de encuentro de los fanáticos de Pokémon y el animé con la llegada de la cuarta edición de la PokéJuntada, organizada por PlayCenter RG.

El evento se realizará el sábado 15 de noviembre, de 14 a 21 horas, en Sebastián Elcano 681, y promete una jornada cargada de actividades, juegos y mucha diversión para toda la comunidad geek.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el Torneo de Pokémon TCG, considerado el plato fuerte del día, junto con sorteos con premios increíbles, stands gastronómicos y la venta de productos originales de Pokémon y animé.

“Coleccionistas, jugadores y público en general están invitados a disfrutar de un evento único, hecho a la medida de esta pasión que nos une”, expresaron desde la organización.

Desde PlayCenter RG invitan a los asistentes a “traer sus cartas, la mejor energía y disfrutar de un día épico” junto a otros fanáticos de la saga.