34 corredores fueguinos coparán Vuelta Ballenas

Este domingo se correrá la XIII Edición de Vuelta Ballenas en Puerto Madryn, Chubut, la prueba de Mountain Bike (XC) más importante que tiene la Patagonia y que año a año va congregando más y más corredores, y a los mejores de la región.

RIO GRANDE.- Y por tal motivo es que los fueguinos le dan tanta importancia a esta carrera y en esta oportunidad se han anotado 34 ciclistas contra los 26 del año pasado, y más allá que hay algunos anotados en duda el número supera a carreras organizadas en Río Grande…

Entre las Damas, dos de las mejores de Tierra del Fuego estarán presentes; Agostina Melgarejo quien el año pasado fue la ganadora de la categoría Elite entre veinte participantes, y fue séptima en la general donde dominaron las corredoras de Río Negro y ya con otro entrenamiento querrá sostener el 1 de su divisional y subir algunos puestos más en la general; no será sencillo porque cada vez más damas se dan cita a esta competencia.

La otra a tener en cuenta será Angela Nieva quien se viene entrenando en silencio para volver a los primeros planos y qué mejor en esta prueba nacional; el año pasado estaba anotada para ser parte de la prueba pero a último momento no pudo viajar.

Otra que corredora que irá por su primera experiencia en Puerto Madryn será Bárbara D’Annunzio quien también viene progresando a pasos agigantados de la mano del entrenador Sebastián Pastori y querrá refrendarlo el domingo, mientras que la ushuaiense Mariana Varela es toda una incógnita.

Arderá Fuego Bikes

Entre los varones y ante la ausencia de Aaron Pintos quien el año pasado fue octavo en la general, la lucha por el número uno de la Isla quedará en el Team Fuego Bikes, dado que Francisco Zamora, 25 el año pasado, César Ferreira 45 y el debutante Rodrigo Alonso, son los tres de mejor performance en el año y los tres compartiendo la divisional Master A2 se sacarán chispas, tal cual sucedió a inicios de temporada en Punta Arena donde se llevaron todos los aplausos.

Muchos otros corredores, en sus distintas categorías, querrán clasificar lo más arriba posible, algunos de ellos intentando mejorar lo realizado el año pasado, otro marcando su debut absoluto en la carrera como el caso del chico Valentino Berti, otra de las promesas locales.

Fueguinos en Vuelta Ballenas

Ciclistas Categoría Localidad

Alejandro Monsalvo Master C1 Río Grande

Julio Martín Velazco Master B2 Río Grande

Jonathan Iriarte Master A1 Ushuaia

Fernando Lescano Master A1 Ushuaia

Rodrigo Alonso Master A2 Río Grande

Thiago Lautaro Anríquez Juvenil Río Grande

Gabriel Zabala Master C1 Río Grande

Valentino Benjamín Berti Sub 23 Río Grande

Angela Nieva Damas B Río Grande

Agostina Daniela Melgarejo Damas A Río Grande

Néstor Antonio Falcone Master D1 Río Grande

Darío Ferreira Master C1 Río Grande

Gonzalo Rodrigo Muzón Master B2 Río Grande

Leonardo Gómez Master B2 Río Grande

Juan Ignacio Monasterio Master B2 Río Grande

Maximiliano Orellano Master B2 Río Grande

Sebastián Aguila Master B2 Río Grande

Diego Ovando Master A2 Río Grande

Leandro Rohr Master B2 Río Grande

Bárbara D’Annunzio Damas B Río Grande

Nicolás Chifflet Master B1 Río Grande

Gustavo Luis Sommariva Master D2 Río Grande

Darío Gabriel Martínez Master B2 Río Grande

Héctor Esteban Giudici Master C1 Río Grande

Juan José Giudici Master C1 Ushuaia

Juan Contreras Master A2 Río Grande

Fabián Emmanuel López Master A1 Río Grande

Francisco Zamora Master A2 Río Grande

José Luis Sánchez Master B2 Río Grande

Darío Llorente Sin data Sin data

José María Firpo Master B2 Río Grande

César Ferreira Master A2 Río Grande

Miguel Angel Cejas Master B1 Tolhuin

Mariana Varela Damas B Ushuaia