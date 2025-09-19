Deportes

34 corredores fueguinos coparán Vuelta Ballenas

viernes 19 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Este domingo se correrá la XIII Edición de Vuelta Ballenas en Puerto Madryn, Chubut, la prueba de Mountain Bike (XC) más importante que tiene la Patagonia y que año a año va congregando más y más corredores, y a los mejores de la región.

RIO GRANDE.- Y por tal motivo es que los fueguinos le dan tanta importancia a esta carrera y en esta oportunidad se han anotado 34 ciclistas contra los 26 del año pasado, y más allá que hay algunos anotados en duda el número supera a carreras organizadas en Río Grande…

Entre las Damas, dos de las mejores de Tierra del Fuego estarán presentes; Agostina Melgarejo quien el año pasado fue la ganadora de la categoría Elite entre veinte participantes, y fue séptima en la general donde dominaron las corredoras de Río Negro y ya con otro entrenamiento querrá sostener el 1 de su divisional y subir algunos puestos más en la general; no será sencillo porque cada vez más damas se dan cita a esta competencia.

La otra a tener en cuenta será Angela Nieva quien se viene entrenando en silencio para volver a los primeros planos y qué mejor en esta prueba nacional; el año pasado estaba anotada para ser parte de la prueba pero a último momento no pudo viajar.

Otra que corredora que irá por su primera experiencia en Puerto Madryn será Bárbara D’Annunzio quien también viene progresando a pasos agigantados de la mano del entrenador Sebastián Pastori y querrá refrendarlo el domingo, mientras que la ushuaiense Mariana Varela es toda una incógnita.

Arderá Fuego Bikes

Entre los varones y ante la ausencia de Aaron Pintos quien el año pasado fue octavo en la general, la lucha por el número uno de la Isla quedará en el Team Fuego Bikes, dado que Francisco Zamora, 25 el año pasado, César Ferreira 45 y el debutante Rodrigo Alonso, son los tres de mejor performance en el año y los tres compartiendo la divisional Master A2 se sacarán chispas, tal cual sucedió a inicios de temporada en Punta Arena donde se llevaron todos los aplausos.

Muchos otros corredores, en sus distintas categorías, querrán clasificar lo más arriba posible, algunos de ellos intentando mejorar lo realizado el año pasado, otro marcando su debut absoluto en la carrera como el caso del chico Valentino Berti, otra de las promesas locales.

Fueguinos en Vuelta Ballenas

Ciclistas Categoría             Localidad

Alejandro Monsalvo            Master C1              Río Grande

Julio Martín Velazco            Master B2              Río Grande

Jonathan Iriarte     Master A1              Ushuaia

Fernando Lescano Master A1              Ushuaia

Rodrigo Alonso     Master A2              Río Grande

Thiago Lautaro Anríquez     Juvenil    Río Grande

Gabriel Zabala       Master C1              Río Grande

Valentino Benjamín Berti     Sub 23    Río Grande

Angela Nieva        Damas B Río Grande

Agostina Daniela Melgarejo Damas A Río Grande

Néstor Antonio Falcone       Master D1             Río Grande

Darío Ferreira        Master C1              Río Grande

Gonzalo Rodrigo Muzón     Master B2              Río Grande

Leonardo Gómez  Master B2              Río Grande

Juan Ignacio Monasterio      Master B2              Río Grande

Maximiliano Orellano          Master B2              Río Grande

Sebastián Aguila    Master B2              Río Grande

Diego Ovando       Master A2              Río Grande

Leandro Rohr        Master B2              Río Grande

Bárbara D’Annunzio            Damas B Río Grande

Nicolás Chifflet     Master B1              Río Grande

Gustavo Luis Sommariva     Master D2             Río Grande

Darío Gabriel Martínez        Master B2              Río Grande

Héctor Esteban Giudici        Master C1              Río Grande

Juan José Giudici  Master C1              Ushuaia

Juan Contreras      Master A2              Río Grande

Fabián Emmanuel López     Master A1              Río Grande

Francisco Zamora  Master A2              Río Grande

José Luis Sánchez Master B2              Río Grande

Darío Llorente       Sin data  Sin data

José María Firpo    Master B2              Río Grande

César Ferreira        Master A2              Río Grande

Miguel Angel Cejas              Master B1              Tolhuin

Mariana Varela      Damas B Ushuaia

