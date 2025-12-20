23 familias de Ushuaia recibieron del Municipio la titularidad de sus tierras

La Municipalidad de Ushuaia realizó una nueva entrega de títulos de propiedad a vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad. Fueron beneficiadas 23 familias que, de esta manera, regularizaron su situación dominial.

El acto se llevó adelante en la Jefatura de Gabinete y fue encabezado por el secretario del Gobierno del Municipio, César Molina, y por la Escribana municipal, Pamela Demartín.

“Venimos trabajando en forma sostenida para que cada vez más familias de Ushuaia puedan acceder a la titularidad de la tierra, cumpliendo de esta manera con el pedido del intendente Walter Vuoto”, sostuvo la funcionaria, y destacó que la totalidad de los beneficiarios “cumplimentó los trámites correspondientes y estaba en condiciones de escriturar”.

Por último, Demartín expresó que “vamos a continuar por este camino para que más familias de Ushuaia puedan tener el título de las tierras que habitan, garantizando el acceso justo al suelo urbano”.