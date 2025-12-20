Actualidad

23 familias de Ushuaia recibieron del Municipio la titularidad de sus tierras

sábado 20 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
La Municipalidad de Ushuaia realizó una nueva entrega de títulos de propiedad a vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad. Fueron beneficiadas 23 familias que, de esta manera, regularizaron su situación dominial.

El acto se llevó adelante en la Jefatura de Gabinete y fue encabezado por el secretario del Gobierno del Municipio, César Molina, y por la Escribana municipal, Pamela Demartín.

“Venimos trabajando en forma sostenida para que cada vez más familias de Ushuaia puedan acceder a la titularidad de la tierra, cumpliendo de esta manera con el pedido del intendente Walter Vuoto”, sostuvo la funcionaria, y destacó que la totalidad de los beneficiarios “cumplimentó los trámites correspondientes y estaba en condiciones de escriturar”.

Por último, Demartín expresó que “vamos a continuar por este camino para que más familias de Ushuaia puedan tener el título de las tierras que habitan, garantizando el acceso justo al suelo urbano”.

