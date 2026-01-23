23 de enero: Día Nacional del Músico

La fecha conmemora el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los grandes referentes de la canción argentina y figura fundamental de nuestra identidad cultural.

BUENOS AIRES.- El 23 de enero de 1950 nació en el barrio porteño de Núñez Luis Alberto Spinetta, músico, compositor y poeta cuya obra dejó una huella profunda y perdurable en la historia cultural argentina. En reconocimiento a su trayectoria y a su legado artístico, esta fecha fue instituida como Día Nacional del Músico por la Ley 27.106, con el propósito de poner en valor el trabajo de quienes hacen de la música una expresión esencial de la identidad cultural del país.

Criado en un entorno familiar atravesado por la música -su padre era cantor aficionado de tango-, Spinetta comenzó a tocar la guitarra desde muy joven y a escribir canciones en la adolescencia. Esa vocación temprana se manifestó con fuerza a fines de la década de 1960, cuando participó del surgimiento del rock argentino como una forma de expresión propia, en diálogo con la poesía y la sensibilidad de su tiempo.

Con Almendra, el «Flaco» -como solían llamarlo cariñosamente-, fue protagonista de un punto de inflexión en la música popular argentina. Canciones como Muchacha ojos de papel, nacida de una experiencia íntima de juventud, introdujeron una lírica inédita para el género. En esa búsqueda, el propio Spinetta sostuvo a lo largo de su vida que la canción debía ser un espacio de verdad y sensibilidad, y afirmó en distintas oportunidades: «La música tiene que ver con el alma, no con la conveniencia».

A lo largo de su trayectoria, eligió reiteradamente abandonar proyectos exitosos para iniciar nuevas etapas creativas, dando origen a formaciones como Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade. Esa decisión, lejos de responder a criterios de mercado, expresó una ética artística basada en la libertad y la coherencia. Como él mismo señaló en una entrevista: «No creo en repetir fórmulas. Creo en seguir buscando».

Su obra estuvo atravesada por una relación profunda con la poesía, la literatura y el pensamiento. Muchas de sus canciones funcionan como declaraciones de principios, como dice una de sus frases más recordadas y convertida en emblema cultural: «Mañana es mejor», verso que sintetiza una mirada esperanzada y humanista sobre la vida y el arte.

Entre las vivencias más significativas de su carrera se destaca el concierto Spinetta y las Bandas Eternas, realizado en 2009, donde reunió a músicos de todas las etapas de su trayectoria. Concebido como un gesto de agradecimiento y memoria, aquel encuentro condensó su concepción colectiva de la música y su vínculo afectivo con quienes lo acompañaron a lo largo de los años.

El Día Nacional del Músico propone así una doble conmemoración: la del nacimiento de Luis Alberto Spinetta y la celebración del oficio musical en toda su diversidad. A poco de cumplirse 14 años de su fallecimiento, ocurrido en 2012, su legado permanece vivo en su obra, en la memoria colectiva y en cada artista que encuentra en su recorrido una fuente de inspiración, sensibilidad y libertad creativa.

FUENTE: Cultura/Argentina.gob.ar