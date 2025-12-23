2025, la salida de fueguinos durante diciembre mostró una merma

El movimiento de salida de fueguinos durante el mes de diciembre mostró este año una merma en comparación con temporadas anteriores. Según datos oficiales difundidos por el Gobierno de la Provincia, 9.347 personas egresaron de Tierra del Fuego por vía terrestre entre el 10 y el 21 de diciembre, utilizando el Paso Fronterizo San Sebastián, en el marco del Operativo Verano Seguro.

El informe detalla que esas salidas se realizaron a bordo de 5.008 vehículos, reflejando un flujo inferior al registrado en el mismo período del año pasado, cuando el número de personas que abandonaron la provincia por tierra había superado las 12 mil. La diferencia marca un descenso significativo en el inicio del receso estival, en un contexto económico que parece impactar en la cantidad de viajes.

Durante el mismo lapso, se contabilizó el ingreso a la isla de 6.557 personas, que lo hicieron en 2.813 vehículos, lo que confirma un saldo negativo entre egresos e ingresos en los pasos fronterizos terrestres.

De acuerdo al relevamiento oficial, el viernes 19 de diciembre fue la jornada de mayor movimiento, con el paso de 1.647 personas por el cruce fronterizo, convirtiéndose en el día de mayor intensidad de tránsito desde el inicio del operativo.