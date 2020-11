Reclamo federal por Malvinas

El gobernador Gustavo Melella formó parte del acto encabezado por el presidente Alberto Fernández con motivo de cumplirse los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas y que se realizó de manera simultánea en diferentes puntos del país.

El gobernador Gustavo Melella encabezó la ceremonia en Ushuaia, junto a Veteranos de Guerra de Malvinas.

USHUAIA.- El mandatario provincial destacó -desde la Plaza Islas Malvinas de Ushuaia- la iniciativa de la Cancillería Argentina y la Federación Argentina de Municipios de “celebrar la presencia de la bandera, que es nuestra Nación, a lo largo de los 200 años y realizarlo a lo largo y ancho de país”.

“Uno piensa en quienes dejaron su vida en estos 200 años, pero principalmente en nuestros excombatientes que también dejaron su vida en Malvinas, y es por ellos y por tantos argentinos y argentinas que la bandera nunca dejó de flamear en Malvinas, y eso tenemos que tenerlo presente y ese tiene que ser nuestro mayor compromiso” reflexionó Melella.

En ese sentido, recalcó que “es cierto que hubo momentos de la historia contrarios a estos deseos, pero también es cierto que la historia nos da la razón, las fuerzas y la verdad, cosa que los ingleses no tienen, por eso usan ese armamento y esa presencia militar tan fuerte, desobedeciendo incluso al pedido de las Naciones Unidas”.

De igual modo, el Gobernador valoró la decisión política del Presidente y Vicepresidenta por haber recuperado la Cuestión Malvinas. “Aquel compromiso de Alberto Fernández en Rosario con los gobernadores electos y los que estaban en campaña; en su primer discurso cuando asumió; en el discurso del 1 de marzo y en los Proyectos de Ley, está la Cuestión Malvinas”.

“Hoy tenemos un Gobierno Nacional que nos acompaña y no es contrario a la Causa como fueron los últimos 4 años, pero no solo desde malvinización sino de entrega; de la soberanía; los recursos y capital natural que tenemos allí que es parte de nuestra provincia” agregó el Gobernador.

A su vez reiteró que “hoy los fueguinos, más que nunca, tenemos que hacer de cada acto de nuestra vida un acto de reivindicación de soberanía porque son parte viva de nuestra provincia. Se va a poner en funcionamiento el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur creado por el Presidente, donde está el arco político entero y donde están los excombatientes y especialistas en el tema a trabajar juntos la política de Estado, porque eso es lo que ha dicho nuestro Presidente, Malvinas es causa nacional, Malvinas es política de Estado y para nosotros los fueguinos tiene que ser un compromiso mayor de llevar adelante y acompañar en cada paso que dé nuestro Presidente”.

Finalmente aseguró que “este acto es recordar -como siempre- a nuestros excombatientes que están presentes y nos acompañan, a la primera mujer nacida en Malvinas y a Alejandro Betts que nos acompaña y tanto reclamó en las Naciones Unidas por nuestra soberanía, y el compromiso de los fueguinos como se vio siempre, nunca ni un paso atrás” recalcó y pidió a los fueguinos “que no dejemos de mirar a las Islas, tenemos esa bendición, ese privilegio de estar en tierras de Malvinas y es nuestra responsabilidad que esta bandera siga bien alta”.

Del acto participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Gonzalo Sagastume; el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto; el comandante del Área Naval Austral, Capitán de Navío Marcelo Alejandro Dalle Nogare; el coordinador de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, VGM Walter Batista; el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia y presidente de la Fundación Malvinas, VGM Conrado Zamora.