Argentina buscará acuerdo con el FMI

La nueva misión del organismo llega a la Argentina para continuar con la negociación y con el fin de reprogramar los plazos del pago de la deuda.

Nueva misión del Fondo Monetario Internacional llega al país.

BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno pedirá al Fondo Monetario Internacional un préstamo de facilidades extendidas a cuatro años y medio con el objetivo de repagar el crédito anterior y los intereses, que suman unos u$s 49.000 millones, en el marco del endeudamiento tomado por el gobierno de Mauricio Macri.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó esa precisión en declaraciones formuladas a las agencias internacionales Reuters y Bloomberg.

El préstamo que se negocia será para cubrir el pago del crédito anterior, por u$s 44.000 millones más intereses por unos US$ 5.000 millones, pero no se pedirán dólares frescos.

La nueva misión del FMI que arribará hoy a la Argentina planea quedarse unas dos semanas en el país para seguir sumando información sobre la marcha de la economía y el comportamiento de las principales variables, como el déficit fiscal; pero el posible acuerdo aún no tiene fecha.

Así lo consignaron a la agencia NA fuentes cercanas a la negociación entre la Argentina y el Fondo, con el fin de reprogramar los préstamos otorgados al anterior gobierno de Mauricio Macri.

Tanto desde el Gobierno como desde los enviados del organismo buscan restarle presión al proceso de negociación, sobre todo en cuanto a las fechas en que podría producirse un acuerdo.

Para el ministro de Economía es clave “reducir la ansiedad” que este tipo de negociaciones generan en los mercados, que atraviesan un momento de mayor alivio.

La delegación volverá a estar encabezada por Julie Kozack (subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental) y Luis Cubeddu (jefe de Misión para Argentina).

Uno de los puntos que destacará el ministro ante los enviados es la decisión de que el eventual acuerdo sea aprobado por el Congreso y también la estrategia para ir reduciendo el desequilibrio fiscal en forma progresiva, partiendo de un 4,5% del Producto en 2021.

Fuentes cercanas a las negociaciones explicaron que “no hay un final de misión determinado cronológicamente, serán un par de semanas más o menos”.

Aún no están definidas las reuniones que los enviados mantendrán con Guzmán, el representante de la Argentina ante el Fondo, Sergio Chodos, y el resto del equipo económico.

Por ahora, la idea es no fijarse una fecha preestablecida para llegar a un acuerdo, sino más bien definir pautas de trabajo y en función de eso se verá, dijeron las fuentes consultadas por NA.