Aguardan una condena justa

Opinó ante El Sureño la madre de la joven que denunció haber sido víctima de abuso sexual de Claudio Guerrero Villarroel, el acusado del actual juicio oral y no público que se está realizando en Río Grande. “Esperamos que ésta vez haya una condena justa, no como la anterior” dijo.

Paola, junto a la agrupación “Pañuelos Amarillos”, siguiendo el juicio desde afuera de Tribunales.

RÍO GRANDE.- “Después de esperar tantos años, de tantas suspensiones, donde pasaron tres jueces y fiscales, esperamos que ésta vez haya una condena justa, no como la anterior”, expresó Paola, madre de una de las víctimas de abusos sexuales, donde el acusado es Claudio Antonio Guerrero Villarroel, y cuyos casos se están debatiendo mediante juicio oral y no público en Tribunales de esta ciudad.

Sobre el caso que le afectó a su hija, la mamá recordó que en el año 2018 la causa fue elevada juicio: “Pero se suspendió más de dos veces. Gracias a Dios mí hija se encuentra bien, gracias a su familia a los psicólogos. Hoy tiene 19 años, es mayor de edad y está bien”.

Paola también agradeció a la agrupación de “Pañuelos Amarillos” “porque gracias a ellas, se movieron todas las causas. Si no hubiera sido por ellas, seguiríamos esperando. Yo no tenía esperanzas que fuera este año…” señaló.

Sin confianza en la justicia

Paola opinó que no confía en la justicia por varias situaciones: “Sinceramente no confío en la justicia por el caso anterior (se condenó a ocho años de prisión a Marcos Saldivia), por lo mío, por todas las suspensiones, por todos los años que he estado esperando. Si él (el acusado) hubiera estado preso en su momento, no hubiera ocasionado más víctimas. Porque después de mi denuncia el siguió libre y provocando víctimas en el transcurso del tiempo”, agregó.