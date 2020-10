Trabajadores de SUTCAPRA trabajan a reglamento

El grupo de Trabajadores nucleados en el gremio de SUTCAPRA volvieron a reclamar por un bono adicional por las tareas colaborativas que están realizando en los supermercados, pero aún no tienen respuesta.

TIERRA DEL FUEGO.- Hace varias semanas se conoció que el delegado regional del gremio de SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de La República Argentina), en esta ciudad, Matías Garro comunicó la decisión del sindicato de pedir a las empresas un adicional para el personal que se desempeña en los distintos comercios y que se realizan labores que no son de su incumbencia y que se relacionan a los protocolos dispuestos por el Comité de Emergencia por la pandemia por coronavirus. Desde el gremio explicaron que estas tareas las realiza el personal de seguridad y no debe ser así ya que no le corresponde. Tampoco es tarea del personal de Seguridad, desinfectar carros, tomar la temperatura, pedir documentos y colocar alcohol a los clientes que ingresan.

En la misiva, que fue presentada a distintas empresas, los responsables del gremio manifiestan que las empresas SECURITAS y VIGILAN no tomaron en serio este pedido minimizando el trabajo realizado por los empleados de seguridad.

Asimismo piden a la población en general que mantengan la calma para con los trabajadores si al entrar a algún supermercado no se toman las medidas preventivas. Explicaron que esta tarea es ajena a estos trabajadores, y que debe ser el mismo comercio el que debe realizar esta tarea.