Se informa a la colectividad chilena

Se comunica a los Electores chilenos de Rio Grande y Ushuaia que de acuerdo a las disposiciones sanitarias locales, se informa a los electores chilenos de las ciudades de Rio Grande y Ushuaia en Argentina, que no se realizará el plebiscito del 25 de octubre. El Comité Operativo de Emergencias de la Provincia de Tierra del Fuego de Argentina, analizó la situación y comunicó a los Consulados de Chile en Río Grande y Ushuaia que, en razón de velar por la salud de la provincia, sumado al aumento de casos positivos de COVID-19, no será posible la realización de la jornada electoral el domingo 25 de octubre. Cabe destacar que los locales de votación de ambas localidades se encontraban dispuestos para la realización del evento, junto al material sanitario y electoral necesarios para dar cumplimiento a lo establecido por el decreto Nº 388 Exento del Ministerio del Interior que convoca a Plebiscito Nacional. De igual forma, ambos consulados llevaron a cabo todas las gestiones necesarias y pertinentes en la función diplomática, en conjunto con la Embajada de Chile en Argentina, con el fin de lograr una reconsideración de la decisión tomada por la autoridad local. Se comunica a los electores afectados que, en razón de lo establecido por la Convención de Viena para Relaciones Diplomáticas, en lo que se refiere al respeto de las leyes locales, así como a la no intervención en asuntos internos de ese Estado, los consulados de las ciudades de Río Grande y Ushuaia acatarán lo dispuesto por la autoridad argentina en esta materia.