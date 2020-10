García: “La prórroga va a suceder”

El secretario provincial de Industria salió al cruce de las críticas a las demoras en la definición de la prórroga del subrégimen industrial fueguino.

RIO GRANDE.- El secretario de Industria, Juan Ignacio García, se mostró confiado de lograr la prórroga del subrégimen de promoción industrial.

Asimismo, rechazó las críticas que algunos ex funcionarios provinciales formularon ante la demora en las definiciones del tema.

“Lo que se hace es muchas veces intentar usar políticamente diferentes situaciones”, sijo sobre las críticas.

Y sumó que “a mi me da mucha pena lo que hacen, me da pena que se use el subrégimen industrial y la industria fueguina para hacer política”.

“Hay 10 mil familias que viven de la industria y no se merecen que nadie azuce fantasmas”, enfatizó.

En cuanto a la discusión de la prórroga del subregimen industrial, el funcionario consideró que “estamos haciendo un trabajo serio, los representantes de los trabajadores y de las empresas lo saben. Venimos manteniendo diálogo con todos”.

“Todos queremos que esto se resuelva cuanto antes, pero la agenda del año, con todo lo que está pasando, no la marcamos nosotros”, admitió.

Y sumó: “En ese marco, igual estamos avanzando. Algunas definiciones van a tomar un poco más de tiempo y es lo normal. Hoy se están definiendo cuestiones muy inmediatas”.

“La prórroga va a suceder, va a pasar. Si alguno, mientras tanto, lo quiere usar para hacer ruido político, es lamentable. Nosotros seguimos trabajando en lo que tenemos que hacer”, cerró.