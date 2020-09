Tolhuin ya tiene un paseador de perros

Lucas Sosa es considerado el primer paseador de perros de la ciudad de Tolhuin. Las primeras experiencias las adquirió en Río Grande. Hoy, Lucas vive en Tolhuin y es conocido como el primer paseador de perros del Corazón de la Isla.

TOLHUIN.- Una de las actividades que han tomado mucha fuerza en las ciudades de Río Grande y Ushuaia es la del “Paseador de Perros” y, desde hace un tiempo, esta misma actividad también se la ve en el Corazón de la Isla.

Quizás el primer paseador de perros que se conozca en esta ciudad sea Lucas Sosa quien, en diálogo con la prensa contó que es un paseador de perros que un día tomo la decisión de arrancar solo debido a la experiencia que adquirió en Río Grande. La actividad la lleva adelante hoy en Tolhuin. “Esta es una adorable profesión”, dijo.

Lucas relató que estuvo durante años trabajando en un refugio en la ciudad de Río Grande. “Después de un tiempo, y gracias a la experiencia adquirida en esa ciudad, tomé la decisión de arrancar solo y me fue muy bien. Estuve alrededor de 3 años paseando perritos en esa ciudad”.

Por esas cosas que tiene la vida, Lucas se mudó a Tolhuin, lugar en el que notó mucha cantidad de perros además de que no había paseadores. “Me di cuenta que en esta ciudad no cuentan con un paseador de perros, entonces a raíz de la escases de trabajo y falta de experiencia para trabajar incluso en los aserraderos, comencé a realizar publicaciones en las redes sociales contándole al vecino de Tolhuin que cuentan con este servicio tan beneficios para su perro”.

Por otra parte Lucas noto que Tolhuin tiene muchos perros sueltos. “Eso está mal, deberíamos tomar conciencia y atar a la mascota, mantenerla dentro del patio y no dejarlo en la calle”, exclamó. Recordó que en Río Grande “si tenés los perros sueltos te multan, pero acá (en Tolhuin) por el momento no, pero deberían ir pensando en cuidar más a su mascota y evitar inconvenientes”.

La actividad

Lucas Sosa comenzó con la actividad en Río Grande.

Al referirse a lo que implica ser un paseador de perros, Lucas explicó que “a la hora de sacar al perro busco lugares descampados pero hago un recorrido antes de llevarlo. Antes de ir con el perro debo saber que el lugar es seguro para el paseo y así de esta manera evitar problemas con los perros sueltos que hay en la ciudad”.

“La idea es ayudar a los perritos que están encerrados y sus dueños no pueden o no tienen tiempo para sacarlos a pasear, a que no estén tristes o estresados debido a este encierro”.

Entre otras cosas Lucas contó que cuando las mascotas realizan estas actividades, “se vuelven más ágiles, además ayuda a que no se enferme y le salgan manchas por el estrés, es esencial que lleve una vida equilibrada, tienen las mismas necesidades que las personas, al pasear al aire libre usted notara un animal más feliz y no se arrepentirá de contratarme”.

Por muy poco dinero al mes Lucas hará disfrutar tres veces por semana de un agradable paseo a su perro, para contactarse con él, comunicarse al 2964552015.