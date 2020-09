Sciurano expresó que se harán reformas

Sobre el análisis de la creación de la empresa Terra Ignis el legislador Federico Sciurano aseguró que “existe una preocupación que tenemos varios de los legisladores que es sobre la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

Legislador Federico Sciurano.

El representante radical indicó que “hay cuestiones de la redacción del proyecto que tienen que ser extremadamente claras, para no dar lugares a suspicacias, ni dejar puertas abiertas. Llegado el caso, con situaciones del statu quo actual, tenemos que redactar artículos que hablen específicamente del tema que queremos abordar”.

Sciurano indicó que “si lo que queremos abordar es la tranquilidad de la Cooperativa Eléctrica, tenemos que redactarlo de esa manera, no hacerlo de una manera amplia. Cuando hay un tema particular, las leyes tienen que estar orientadas claramente en forma particular, para que no haya después discusiones o entremos a un laberinto que no sabemos dónde puede terminar”.

Sobre el análisis de la creación de la empresa Terra Ignis, dijo que “me genera construir un debate constructivo y sólido. Tenía mucha expectativa con este tema, no se pueden tocar los temas con liviandad, ni muy por arriba; tenemos que escuchar a especialistas que nos puedan dar opinión y experiencias en otras partes del país y en el mundo de lo que estamos tratando de implementar acá”.