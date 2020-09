Río Grande, en una meseta de contagios

Desde la cartera sanitaria provincial remarcaron la importancia que reside en respetar los protocolos sanitarios y el distanciamiento social. Asimismo, hicieron hincapié en que los jóvenes cumplan con las medidas preventivas como el uso de tapabocas.

USHUAIA.- El secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios de la provincia, Javier Barrios, explicó la situación epidemiológica de Río Grande en el marco de la pandemia de coronavirus y sostuvo que “seguimos con una meseta más o menos estable”.

“Todavía tenemos casos de contagios, pero nos mantenemos alerta con los cuidados recomendados, los hisopados y los aislamientos”, anotó el funcionario provincial, quien resaltó que desde “la cartera sanitaria siempre estamos con la conducta activa para tratar de morigerar esta situación”.

Tras señalar que “siempre estamos trabajando en el mejoramiento de la estrategia”, el doctor Barrios anotó que “vamos flexibilizando actividades que hacen falta, respetando todos los protocolos implementados y apelando a la conciencia individual y social de la población en materia de prevención”.

En tal sentido, consideró “importante y necesario” ir flexibilizando “de manera responsable” las actividades “porque sabemos que todavía va para largo, no sólo a nivel local sino también, provincial, nacional e internacional”.

Observó, no obstante, que “si seguimos los protocolos, respetándolos de manera estricta, las cosas van a funcionar bien” y pidió a la comunidad que “cuando salga, lo haga porque es necesario” y “si, por ejemplo, va al supermercado, no vaya para comprar dos artículos solamente, sino que, en este caso trate de abastecerse para un buen tiempo, de manera que no tenga que acudir nuevamente a ese negocio en pocos días”.

“De la misma manera debe proceder al salir a otros lugares, con responsabilidad y no estar dando vueltas por la ciudad de manera innecesaria”, insistió, “porque el coronavirus es un virus altamente transmisible y uno no sabe que lo tiene hasta que aparecen los síntomas, que generalmente ocurre en el quinto o sexto día de haberlo contraído”.

En cuanto a la actitud de la población riograndense a partir de las flexibilizaciones resueltas recientemente, dijo que “lo que hemos visto hasta ahora a partir de inclusive este tiempo de buen clima que hemos tenido, son dos grupos diferentes; uno conformado por adultos mayores, que salen poco por el miedo a enfermarse; y el de jóvenes, que no tienen en cuenta los cuidados recomendados a la hora de salir”.

“Hemos visto en las plazas grupos de cinco, seis y hasta 10 jóvenes charlando muy juntos sin el tapaboca puesto” lamentó y entendió que “este sector parece que aún no ha tomado conciencia de la gravedad de la situación”.

“Es con ellos con quienes deberíamos avanzar en nuestra tarea de concientización; porque si bien ellos podrían transitar la enfermedad sin muchas complicaciones, el tema se torna peligroso cuando luego contagia a algún familiar mayor”, cerró.