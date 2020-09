Repaso al boxeo fueguino del Siglo XXI

En el cierre de la semana del boxeador argentino, presentamos lo sucedido a nivel provincial en el bienio 2018/2019.

CAMPEONA. Yésica Bopp, frente a Yésica Caballero, en el Poli.

RIO GRANDE.- A un año con siete festivales le sucedió otro con apenas dos jornadas, y una de ellas dedicada -casi en su mayoría- al Campeonato Regional Amateur, que por primera vez llegaba a estas tierras.

Además, hubo visitas de campeones y excampeones, y una triste velada con cambio de identidades incluidas.

2018

Por cuarta vez arribó a Río Grande la campeona mundial minimosca AMB Yesica Bopp, en la jornada que sirvió para inaugurar el ring side del Club de Boxeo Fin del Mundo, entidad que amadrina la pugilista de Avellaneda. En la oportunidad, realizó sendas exhibiciones de un par de asaltos ante las locales Priscila Fredes (-57 kilos) y Yesica Caballero (-48 kilos).

Daniel Vázquez debió posponer en dos ocasiones (el 10 de enero y el 10 de marzo) sus intenciones de combatir en el Polideportivo Eduardo Rogolini, del Club San Martín, en el marco de la Comisión Mundial de Boxeo (WPC, por su sigla en inglés).

Se sucedieron dos fechas de la Liga Municipal, y otros tantos festivales solidarios llevados adelante por la Escuela de Boxeo “El Picante Boxing”, de la mano de Martín Saravia, en el gimnasio de la Escuela N.º 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”.

CAMPEON I. Sergio Maravilla Martínez, en el Haspen.

Los profesionales

El 29 de septiembre, en el Centro Deportivo Municipal, Ignacio Fraga le ganó por nocaut técnico en el noveno asalto a Juan José Islas, quedándose con el título mundial supermediano WPC.

En la pelea de fondo, David Ayala (Chaco) GKOT4 (4) Juan Manuel Barrientos (B. Aires) -pluma-, aunque en realidad el ganador era el aficionado ushuaiense Facundo Magallanes, quien venía de participar en un Nacional Amateur Juvenil de la FAB, entidad que lo suspendería provisoriamente, al igual que a su entrenador, Oscar Benítez, de la Escuela de Boxeo Guantes del Fin del Mundo, de la capital fueguina.

Un mes y medio más tarde, el árbitro -y exprofesional- Hernán Montesino armó el festival donde su sobrino Matías Montesino (de Trelew) le ganó en fallo unánime a Federico Peñarrieta (Río Gallegos).

Toda la actividad que los boxeadores realizaron fuera de la Isla está reflejada en el cuadro adjunto.

CAMPEON II. Daniel Vázquez, con el cinturón de la WPC.

2019

Una temporada tan pobre como algunas de la década pasada, esa fue la despedida, con esta pandemia por presente.

Apenas la única fecha de la Liga Municipal y un fallido Campeonato Regional fue lo que entregó 2019.

En abril estuvo presente el excampeón mundial mediano Sergio Maravilla Martínez, quien dio sendas charlas en el gimnasio del Colegio Haspen y en el Espacio Joven.

Ese fin de semana (27/04) fue el turno de la Liga Municipal, que arrojó como ganadores a Brian Sosa, Jeremías Caruso, Facundo Magallanes, el chileno Braian Cárcamo, Diego Pereyra y Exequiel Soruco.

Regional y Nacional

Por la ausencia mayoritaria de los santacruceños, y de algunos de los chubutenses (por no contar con rivales en sus categorías) y de los fueguinos (en este último caso Federico Díaz, el pibe de la Escuela 2 de Abril de esta ciudad, en -56 kilos, quien adujo una lesión), la segunda jornada del Regional tuvo apenas dos finales (clasificándose Soruco y Magallanes), otros dos combates, y tres exhibiciones. En el restante enfrentamiento por el pase a la competencia que tenía por sede a Corrientes, Soruco y Magallanes doblegó por unanimidad a José Ñanco, de Chubut, en -60 kilos.

Magallanes no pudo viajar por aquel problema de septiembre de 2018, y solamente viajaron Soruco y Diego Pereyra, quedando ambos eliminados en los cuartos de final. Nahuel Lera (Academia Municipal/-75 kilos) no los pudo acompañar por motivos laborales.

El de la Academia Municipal -entrenado por Pedro Gómez- y el de la Escuela de Boxeo del Club Camioneros -orientado por el exprofesional Oscar González- fueron quienes más viajaron el año pasado, yendo a Chile y Santa Cruz.

Vázquez, que en 2018 había ganado un título de la WPC, se aprestaba a combatir en Bolivia, a los 43 años.

WPC. Ignacio Fraga le ganó por nocaut a Juan José Islas.

2018 (nacional/internacional)

Wilde, Gran Buenos Aires (06/04): Yesica Caballero (AMB) PP3 Camila Abaca (Wilde) -mosca-. Campeonato Nacional Juvenil (02/05, Alta Gracia, Córdoba): Yesica Caballero (AMB) PP3 Alejandra Peralta (Entre Ríos) -minimosca, cuartos de final-. Caleta Olivia (18/05): Exequiel Soruco (AMB) E3 Maximiliano Noria (Caleta Olivia) -ligero-; Yésica Caballero (AMB) E3 Erica Vera (Comodoro Rivadavia) -minimosca-; Gabriel Mamaní (Camioneros) E3 Kevin Castro (Caleta Olivia). Argentinos Juniors (26/05): Maximiliano Mono Medina (Ushuaia) E3 Alfredo Martínez -69 kilos-. Porvenir, Chile (04/08): Joselyn Thomas (Camioneros) E3 Camila Acevedo (AMB) -mosca, 52 kilos-; Juan Pablo Castro (GBFM) PP3 Braian Canquil (Club Patagonia Evolution/Pta.Arenas); Priscila Fredes (2 de Abril) PP3 Scarlet Rosas (Patagonia) -pluma-; Omar Gasc (AMB) PP3 Carlos Alvarado (Club de Boxeo Tiburón Cárcamo Ramírez/Porvenir) -welter-; Nicolás Barría (2 de Abril) GP3 Pedro Paillán (Tiburón) -pesados-; Daniel Lincopán (2 de Abril) PP4 Brian Cárcamo (Tiburón) -welter- (semifondo); Facundo Magallanes (GFM/Ushuaia) PKOT Kevin Villanueva (Patagonia). Campeonato Argentino Juvenil (Laguna Blanca, Formosa): Facundo Magallanes (EBGFM/Ushuaia) PP3 José Rosa -64 kilos, 1ª ronda, 21/09-. Avellaneda, BA (22/09): exhibición Yésica Caballero-Nicol Lima. Hurlingham (10/11): Daniel Vázquez (Río Grande) GKO1 Ezequiel Acevedo (Rosario) y gana el título continental de la Comisión Mundial de Pugilismo (WPC, por su sigla en inglés).

2018

1º Festival (23/03, Polideportivo): 1ª pelea: Gabriel Saltita Mamaní (Camioneros) GAb2 Ezequiel Cachete Robledo (Escuela de Boxeo Guantes del Fin del Mundo/Ushuaia) -ligero-. 2ª pelea: Maximiliano Lera (GFMU) GKO2 Omar Chiqui Gasc (Academia Municipal de Box) -mediano-. 3ª pelea: Lautaro El Buho Gallardo (AMB) GPD3 Facundo Torito Magallanes (GFMU) -superligero-. 4ª pelea: Diego Pereyra (Cam) GPU3 Alejandro Masa Medina (Gimnasio Surbox/Ushuaia) -mediano-. 5ª pelea: Exequiel Peque Soruco (AMB) GPD3 Jonatan Medina (Surbox) -superligero-. Exhibición: Yésica Bopp (campeona mundial minimosca AMB) vs. Priscila Fredes (57) y Yésica Caballero (48). Organizador: Club de Boxeo Fin del Mundo. Espectadores: 150.

2º Festival – Liga Municipal (16/06, Gimnasio auxiliar del Polideportivo): 1ª pelea: Gabriel Saltita Mamaní (Cam) GRSC3 Federico Díaz (Escuela 2 de Abril/debutante) -ligero-. 2ª pelea: Camila Acevedo (AMB) ED3 Priscila Fredes (2 de Abril) -55 kilos-. Nota: de acuerdo a las tarjetas GD3 Acevedo. 3ª pelea: Alexander Gaitán (28 de Noviembre) GRSC3 Nicolás Barría (2 de Abril) -81 kilos-. 4ª pelea: Exequiel Peque Soruco (AMB) GPD3 Facundo Torito Magallanes (GFM/U) -64 kilos-. 5ª pelea: Franco Delgado (2 de Abril) GPU3 Maximiliano Duarte (AMB) -81 kilos-. Organizador: Agencia Municipal de Deportes. Espectadores: 190.

SAN JULIAN. Flores, Coronel y Soruco.

3º Festival “Nocaut en Grande” (08/07, Gimnasio de la Escuela Nº 2): 1ª pelea: Yesica Caballero (AMB) GPU3 Micaela Barañado (Comodoro Rivadavia) -48 kilos-. 2ª pelea: Omar Gasc (AMB) GPD3 Samuel Oporto (GBFM) -75 kilos-. 3ª pelea: Exequiel Peque Soruco (AMB) GPU3 Maximiliano Aguilera (Comodoro Rivadava) -60 kilos-. 4ª pelea: Franco Delgado (2 de Abril) GPU3 Maximliano Duarte (AMB) -81 kilos-. Exhibiciones: Damián Rodríguez (Río Grande)-Gustavo García (Ushuaia); Matías Aguilar-Nicolás Barría (Río Grande); Oscar Pérez (Río Grande)-Ezequiel Sauco (Comodoro Rivadavia, campeón patagónico de los pesados); Julio-Federico. Arbitros: Hernán Montesino, Luis Calisto y Carlos González. Jueces: Silvana Santana, Benito Lera y Juan Coronel. Organizador: Escuela de Boxeo “El Picante Boxing”. Espectadores: 200.

4º Festival – Hambre de Gloria (25/08, Gimnasio de la Escuela Nº 2): 1ª pelea: Gabriel Saltita Mamaní (Cam) GPU3 Federico Díaz (2 de Abril) -60 kilos-. Arbitro: Montesino. 2ª pelea: Priscila Fredes (2 de Abril) GPD3 Brisa Lizarraga (AMB/debutante) -56 kilos-. Arbitro: Lionel Knecht. 3ª pelea: Nicolás Barría (2 de Abril) E3 Maximiliano Duarte (AMB) -81 kilos-. Arbitro: Carlos González. Exhibiciones (arbitradas por Luis Calisto): Matías Aguilar-Matías Fernández y Franco Delgado (2 de Abril)-Jonathan Sauco (C.Rivadavia). Araceli Ayala, Silvina Santana y Juan Coronel. Organizador: Escuela de Boxeo “El Picante Boxing”.

5º Festival – 2ª fecha de la Liga Municipal (16/09, Gimnasio Municipal de la Margen Sur): Priscila Fredes (2 de Abril) GPU3 Brisa Lizarraga (AMB) -57 kilos-; Maximiliano Duarte (AMB) GPD3 Nicolás Barría (2 de Abril) -81 kilos-; Diego Pereyra (Cam) GPU3 Braian Cárcamo (Porvenir, Chile) -75 kilos-; Héctor Lera (Ushuaia/debutante) GPU3 Federico Hernández (EMB/debutante) -64 kilos-; Federico Díaz (2 de Abril) GPU3 Jorge Escobar (EMB/debutante) -64 kilos-; Gustavo Hermosilla (Cam) GKOT2 Lucas El Picante Gallardo (AMB) -75 kilos; Yesica Caballero (AMB) GPU3 Erica Vera (C.Rivadavia) -48 kilos-; Franco Delgado (2 de Abril) GRSC2 Marcelo Gorosito (C.Rivadavia) -81 kilos-. Arbitros: González, Montesino y Calisto. Jueces: Vera, Santana y Lera. Organizador: Agencia Municipal de Deportes. Espectadores: 240.

AL NACIONAL. Soruco, Pereyra y el santacruceño Roa.

6º Festival WPC (29/09, CDM): 4ª pelea (semifondo profesional): David Ayala (Chaco) GKOT4 (4) Juan Manuel Barrientos (B.Aires) -pluma-. Nota: David Ayala era en realidad el juvenil amateur de Ushuaia Facundo Magallanes. 5ª pelea (fondo profesional): Ignacio Fraga (13-9-3/B.Aires, ex campeón argentino y latino supermediano) GKOT9 Juan José Islas (3-14-1/Bragado, campeón argentina y sudamericano supermediano) y obtuvo el título mundial supermediano WPC. Nota: hubo tres combates entre aficionados locales y de Porvenir (Chile). Arbitro: Rubén Vivas. Jueces: Eduardo Carrasco, Juan Antonio Aguila y Gustavo Caicheo. Organizador: Albatros Producciones. Espectadores: 215.

7º Festival “Recordando a Viejas Glorias” (10/11, CDM):

1ª pelea (3×2): Yocelyn Thomas (Camioneros) GPD3 Alejandra Ule (EMB Pascual Pérez). Arbitro: Carlos González. 2ª pelea (3×3: Emanuel Girotti (EBGFM) GPU3 Isaac Quidel (AMB). Arbitro: Calisto. 3ª pelea (3×3): Exequiel Soruco (AMB) GPU3 Marcelo Gutiérrez (Trelew). Arbitro: González. 4ª pelea (3×3): Diego Pereyra (Cam) GPU3 Agustín Garay (Trelew). Arbitro: Calisto. 5ª pelea (profesional, 4×3): Matías Montesino (Trelew) (5-0-1, 4 ko) GPU4 Federico Peñarrieta (Río Gallegos) (3-3). Arbitro: Luis Calisto. Jueces: Galfrascoli (40-35,5); Luis Sánchez (40-36); Araceli Ayala (39-37). El Sureño: 39,5-36,5. Nota: no fueron dados a conocer los pesos de los boxeadores. Exhibición: Brisa Lizarraga (AMB)-Irina Montesino (Trelew), a 2 rounds. Otros jueces: Silvana Santana, Luis Sánchez, Rolendio Vera y Ramón Galfrascoli. Organizador: Club Deportivo Córdoba TdF (Hernán Montesino). Espectadores: 180.

LIGA MUNICIPAL. Joacyn Coronel frente a Héctor Lera.

2019

1º Festival- 1ª fecha de la Liga Municipal (27/04, CDM): 1ª pelea (3×3): Brian Sosa (Ushuaia) GPU3 Yonatan Olivares (2 de Abri) -69 kilos-. Nota: en realidad fue un ED3. 2ª pelea (3×3): Jeremías Caruso (U) GPU3 Jorge Minetti (U) -69 kilos-. Nota: la victoria fue mayoritaria. 3ª pelea (3×3): Facundo Magallanes (EBGFM/U) GPU3 Federico Díaz (2 de Abril) -60 kilos-. 4ª pelea (3×3): Braian Cárcamo (Porvenir, Chile) GPD3 Facundo Carrimán (Amigos del Boxeo, Pto.S.Julián) -69 kilos-. Arbitro: González. 5ª pelea (3×3): Diego Pereyra (Cam) GPU3 Axel González (PSJ) -69 kilos-. Arbitro: Montesino. 6ª pelea (3×3): Exequiel Soruco (AMB) GPU3 Cristian Zúñiga (Río Gallegos) -60 kilos-. Arbitro: Calisto. Jueces: Silvana Santana, Luis Sánchez y Rolendio Vera. Organizador: Agencia Municipal de Deportes. Espectadores: 220.

2º Festival – Campeonato Regional de Boxeo Amateur (Zona 8) (08/06, Gimnasio Municipal de la Margen Sur): Facundo Magallanes (Escuela de Boxeo Guantes del Fin del Mundo) GPU3 Carlos Carrimán (PSJ) -viernes 7, a puertas cerradas- y GPU3 Federico Ferrer (Chubut) -64 kilos-; Exequiel Soruco (Academia Municipal) GPU3 José Ñanco (Chubut) -60 kilos-. Fuera del torneo: Matías Torres (AMB/debutante) GPD3 Jeremías Caruso (GBFM/U) -67 kilos-; Entretanto, en -64 kilos, los jueces vieron ganar en forma no unánime a Joacyn Coronel (AMB) GPD3 Héctor Lera (AMB) -64 kilos-. Exhibiciones: Diego Pereyra (Cam)-David Farfán (Chubut); Yésica Caballero (AMB) vs. Karen Muñoz (2) y Florencia Ríos (2); Lautaro Gallardo-Yamil Lera). Organizador: Agencia Municipal de Deportes. Espectadores: 185.

Otras actividades: 1º Aniversario del Club de Boxeo Tiburón Cárcamo Ramírez (04/05, Porvenir, Chile): Exequiel Soruco (AMB) GP3 Franco Meneses (R.Gallegos) -60 kilos-; Diego Pereyra (Cam) GPU3 vs. rival de Punta Arenas -69 kilos-. Campeonato Provincial (18/05, Puerto San Julián): Exequiel Soruco (AMB) GPD3 Lucas Andrade (PSJ) -60 kilos-. Campeonato Nacional de Mayores (21-25/06, Corrientes): Exequiel Soruco (AMB) PP3 Joaquín Díaz (Chaco) -60 kilos- (cuartos de final); Diego Pereyra (Cam) PKO3 Axel Isla (Neuquén) -69 kilos- (cuartos de final). “Sueños de Gloria III” (16/11, PSJ): Exequiel Soruco (AMB) ED4 Lucas El Pacman Andrade (PSJ) -60 kilos-.