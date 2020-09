Líderes de la FIFA Pro League

Ya es historia, una nueva semana de competencia en la FIFA Pro League by MZL & Deportivo Ushuaia para los deportes virtuales y, si bien no hubo mayores modificaciones en lo alto de la tabla, Axel Félix (A) y Ramiro Cofreces (B) son ahora los que comandan las posiciones; cuando restan cinco fechas para entrar en playoffs. Este jueves se cierra la fase de grupos de la Gamers TDF Champions League.

Georginio Wignaldum, clave en el Liverpool de Cofreces.

USHUAIA.- En tiempos de pandemia el deporte virtual sigue captando la atención y, para los amantes de la pelota, sin dudas, lo más importante pasa por el FIFA 20. Con la organización y logística de MZL Deportes & Deportivo Ushuaia, hace tiempo que se vienen llevando adelante torneos online, desde casa, para PS4 y así llegamos a la FIFA Pro League.

Este certamen, que ya tuvo su etapa inicial con el Torneo Apertura y Copa de la Liga donde se impusieron Braian Lizarraga y Claudio Llancapani (División 1) y Ramiro Cofreces (División 2), ya transita la segunda parte con el Torneo Clausura, la Gamers TDF Champions League y la Copa de Plata by Distribuidora de Carnes Envasadas.

El PSG, uno de los elegidos por varios, como el líder Axel Félix.

Tal cual estipula el reglamento, el primer y segundo weekend consistía de tres jornadas cada uno, en tanto que esta tercera semana de actividad constó de cuatro fechas, a la espera del cuarto que también tendrá cuatro encuentros y avizorando el quinto, donde se llevará a cabo la jornada 15 y el inicio de los playoffs con los 4tos de Final. Esto siempre hablando de la etapa liguera, teniendo en cuenta que durante la semana se juega la copa, la cual le pondrá punto final a la fase de grupos en la jornada del jueves.

Este lunes por la noche concluyó la fecha liguera donde hubo pequeñas modificaciones en lo alto, si bien los candidatos a quedarse con las cuatro plazas que entrega cada una de las zonas para los 4tos de Final siguen siendo los mismos.

Axel Félix pasó a encabezar la Zona A y mantiene su rodaje impecable con 9 victorias en 9 partidos disputados. Utilizando el París Saint Germain (Francia), por la Fecha 7 vapuleó 8-0 a Gian Franco Pereyra, en la 8 le hizo 12 a Pablo Almada, en la 9 sufrió más de la cuenta para doblegar 4-2 a Jonathan Machado y en la 10 también la tuvo difícil ante Ezequiel Martínez (4-2).

Pero algo a tener en cuenta es lo que se le viene, porque el fixture le pondrá enfrente a partir del viernes nada más y nada menos que a Ignacio Biott, su escolta Nahuel Díaz, el tercero Ezequiel Moreno y el cuarto José Bustos. Para alquilar balcones.

Axel Félix es el líder con puntaje ideal de la Zona A.

“La verdad que venimos bastante bien en el torneo, por suerte estoy manteniendo un buen nivel, pero sé que no puedo relajarme en ningún momento porque está todo muy parejo y picante en la zona. Quedan 5 fechas y todavía no está nada decidido, me quedan partidos complicados y por eso no quiero relajarme. Va a ser clave el posicionamiento para los cruces que se pueden venir más adelante”, manifestó Félix, quien además dijo que “en la Champions perdí los dos primeros, pero supe reponerme y ganar los cuatro restantes para asegurarme la clasificación como escolta”.

Por su parte, en la Zona B, ya no lidera en soledad Jonathan Quintero porque Ramiro Cofreces lo equilibró en lo más alto con 25 unidades. Valiéndose de la jornada libre del puntero e igualando la cantidad de partidos jugados, Cofreces con el Liverpool demuestra que haber sido campeón de la División 2 en el Apertura no fue casualidad.

“Hacía tiempo que quería sumarme a los torneos y, si bien se me complica ya que tengo que salir de casa para disputarlos, lo encuentro muy divertido, gran nivel y con partidos que son difíciles de sacar adelante.

Este fin de semana pude coronar con cuatro triunfos que eran fundamentales para seguir prendido y encarar la recta final con opciones de meterme en playoffs. La clave del equipo es el ritmo, la velocidad por las bandas y una defensa muy sólida”, declaró en exclusiva.

Ramiro Cofreces, de Las Águilas a la punta de la Pro League.

Se completa la Gamers TDF Champions League

Con el auspicio de Gamers TDF, la Champions League va llegando a su etapa más emocionante. Este jueves se completará la fase de grupos con el cierre de la tercera fecha y a partir de allí los 16 mejores irán en busca del trofeo copero que tiene como premio una Limpieza Completa de PS4, en tanto que los 14 restantes pasarán a disputar la Copa de Plata by Distribuidora de Carnes Envasadas, quien recompensará con una picada para 6 personas al vencedor del campeonato.