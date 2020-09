Grave denuncia contra PAMI

Alejandro Rolando, un docente de Río Grande, relató en redes sociales el periplo vivido para conseguir una cama de internación para su madre convaleciente. Tanto PAMI, como otras instituciones, fueron denunciadas en un relato lleno de angustia.

Alejandro Rolando, adjuntó en su post de Facebook, imágenes de varios documentos presentados, pidiendo internación para su madre.

Nancy Graciela Vargas y falleció el 11 de septiembre en la clínica CEMEP. Padecía de un raro tipo de cáncer (COLANGIOCARCINOMA) y durante los últimos días, se había contagiado además, de covid-19.

En sus redes sociales, su hijo Alejandro contó cómo buscó internar a su madre durante más de dos semanas: “No pude lograr nada en cuanto a conseguir una cama de internación en nuestra ciudad. Hice lo imposible desde una publicación vía Facebook, hasta salir en la radio, hablar con políticos, mandar un email al COE para intentar una derivación a Ushuaia. Nunca tuve respuesta y por último la decepción que tengo con la obra social al no autorizarme la internación domiciliaria”, expresó el joven docente.

Hace 6 meses, y a partir del diagnóstico de la enfermedad de Nancyla primera opción fue la internación domiciliaria: “La obra social PAMI me negó el módulo integral de alta complejidad por dos cuestiones: En teoría mi mamá recibía un subsidio del estado que no existió nunca. Y que no Justifica según planilla ni historia clínica. El único requisito que no cumplía era ser mayor de 75 años, tenía 61”, explicó Alejandro.

Desde el día viernes 4 de septiembre, PAMI habría estado al tanto de la situación crítica de la mujer, pero la persona con la que se comunicó, tardó varios días en responderle: “Me llamaron recién cuando concurrí al PAMI el día Lunes 07/09, por la tarde y según la mujer que me llamó, me autorizaban a modo de excepción la internación domiciliaria de alta complejidad, es decir que me estaba haciendo un favor. Yo no lo podía creer”, relató.

A la tarde, también se había confirmado que el PAMI nunca había existido, como afirmaba la familia de Nancy: “La internación nunca se llevó a cabo, ya que mi mama la llevamos al CEMEP en grave estado y mintiendo que no era paciente del hospital. En la ciudad no existen camas libres al día de hoy. Ni en el sanatorio fueguino, ni en el CEMEP.

“Ayer 11de septiembre, me encuentro que en el parte de salud afirma que falleció una mujer de 61 años en el Hospital de Río Grande. Me parece o este gobierno hasta en los partes diarios mienten, mi hermana Grace Vargas estuvo en el CEMEP hasta la muerte de mi mamá, aislada con ella. Esperando el resultado del hisopado”, denunció el joven indignado.

Y concluyó: “Te amo mamá. Perdón por no poder hacer nada, solo quise darte un podo de dignidad a pesar de tu enfermedad. Gracias por criarme con el valor de la palabra que al parecer para este mundo en el cual, traté de hacer lo imposible y me hizo sentir tan diminuto, no lo practican”.