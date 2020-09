Francisco Ortiz subcampeón en el Cordillera

El representante del Taller Municipal de Ajedrez y del Club Los Ñires, Francisco Ortiz, se alzó con el segundo puesto en su categoría.

INVICTO. Francisco Ortiz ganó 5 partidas y entabló 3.

RIO GRANDE.- El representante del Taller Municipal de Ajedrez y del Club Los Ñires, Francisco Ortiz, se alzó con el segundo puesto en su categoría (Sub 16), en el marco de la cuarta edición del Circuito Internacional Cordillera de los Andes, disputada el domingo 6, y organizada por el Circuito de Cundinamarca (Colombia), Xdrez Joven (Brasil) y el mencionado Taller Municipal.

En la plataforma lichess.org, las categorías más chicas jugaron con un ritmo de 4’ + 2”: a 8 ronda los Sub 8, y a 10 los Sub 10 y Sub 12. Mientras que el control de tiempo fue de 3’ + 2” en los de más edad: a 7 rondas en Sub 18, 8 en Sub 16 y 9 en Sub 14.

En los cuadros adjuntos aparecen los podios en cada división, y la posición alcanzada por cada uno de los ajedrecistas fueguinos.

Sub 18

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Ariel Véliz Argentina 7,0 27,50

2.Brayan Parra Colombia 6,0 22,00

3.Gaspar Solís Argentina 5,0 15,50

Participantes: 25 (23 con puntaje). Rondas: 7.

Sub 16.

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Facundo Vázquez Uruguay 7,0 36,25

2.Francisco Ortiz Río Grande 6,5 30,00

3.Miguel Campos Colombia 6,0 26,50

Participantes: 47 (38 con puntaje). Rondas: 8.

Sub 14

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Gabriel Redón Brasil 8,5 41,75

2.Giovanni Brandão Brasil 7,5 42,50

3.CM Juan León Colombia 7,5 36,75

48.Salvador Almirón Río Grande 4,0 11,00

71.Leonel Yanacón Río Grande 2,0 7,50

Participantes: 103 (88 con puntaje). Rondas: 9.

Sub 12

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Juan Torres Colombia 8,5 55,50

2.Matías Handsztok Bariloche 8,5 49,50

3.Esteban Cabiativa Colombia 8,0 49,50

25.Matías Mato Ushuaia 6,0 30,75

107.Renzo Vera Río Grande 2,0 2,00

Participantes: 150 (120 con puntaje). Rondas: 10.

Sub 10

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Andrés Garzón Colombia 9,0 54,5

2.Orlando Borre Colombia 8,5 53,00

3.Alex Arape Venezuela 8,0 53,00

Participantes: 127 (106 con puntaje). Rondas: 10.

Sub 8

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Enzo Viñales Paraguay 7,0 33,00

2.Mathías Casalaspro Brasil 7,0 32,00

3.Julio Paladín Argentina 7,0 26,50

47.Gabriel Rivas Río Grande 2,5 6,00

Participantes: 76 (61 con puntaje). Rondas: 8.