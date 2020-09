Abregú: “La ordenanza es un llamado a la conciencia”

Lo dijo el Concejal Abregú, autor de la ordenanza que se aprobó ayer, que sanciona el incumplimiento en el uso de barbijo en la vía pública. El Dr. Abregú explicó como será aplicada la norma que modifica en dos artículos, la ordenanza que rige desde marzo.

El Dr. Walter Abregú, Concejal del Frente de Todos que planteó la modificación de la ordenanza sobre obligatoriedad de uso de barbijos.

La ordenanza 404/2020 sancionada ayer, modifica El Art 1º y agrega un art 5º bis a la ordenanza que rige desde marzo en Río Grande. Estas modificaciones, específicamente determinan que el uso de barbijo es obligatorio en la vía pública, y que el incumplimiento de esta norma será sancionado con una multa.

“La idea es seguir concientizando. No es que se va a salir a perseguir. Primero se va a a percibir, y en todo caso, si va a haber sanción, si es incumplimiento reiterado”, indicó al respecto el concejal Walter Abregú.

Además, Abregú recalcó que la aplicación de la ordenanza no sancionará a las personas que sí cumplen los protocolos de seguridad: “Por, ejemplo, si una persona va caminando sola, y no tiene contacto con alguien más, y se pone la mascarilla, el barbijo al ingresar a un comercio, no va a tener sanción. Pero tenés que usar el barbijo al ingresar al comercio. Lo mismo si estás en la calle solo sin barbijo y te parás a conversar con alguien, un amigo o un pariente”, detalló.

El Dr. Abregú recordó que si bien la ordenanza fue sancionada, aún espera ser promulgada por el ejecutivo: “una vez promulgada por el ejecutivo, se va a establecer qué autoridad será la que controle el cumplimiento”, indicó.

Finalmente, remarcó que en Río Grande aún rige la ordenanza 4088/20 que fue sancionada en marzo. “Esto sólo modifica los art. 1º y 5º Bis pero el resto de las cosas que no se modificaron, siguen teniéndose en cuenta igual”, insistió Abregú.

“Los números que tenemos hoy, son la foto de lo que sucedió hace 10 días, cuando el 20 y el 21 de septiembre, podíamos ver a toda la gente en la playa paseando, la mayoría sin barbijo. Hoy, no tenemos otra forma. La única vacuna con la que contamos es el distanciamiento, la higiene y el uso de cubre boca”, finalizó.