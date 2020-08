“Promovemos el desarrollo con sostenibilidad económica, ambiental y con inclusión social”

USHUAIA.- Los legisladores Laura y Jorge Colazo por el Partido Verde se refirieron a la reunión de comisión de Economía e Industria donde trataron la deuda con bomberos voluntarios y la situación de la Industria fueguina. Plantearon la necesidad de avanzar en la extensión del subrégimen industrial más allá del año 2023 y en paralelo ir consolidando una matriz productiva que sea sostenible, e inclusiva. “Tenemos que gestionar desde la labor legislativa, las estrategias y herramientas para que las familias puedan tener su ingreso y para eso es fundamental reactivar la economía interna”, consideró la parlamentaria.

Laura y Jorge Colazo parlamentarios por el Partido Verde.



Jorge Colazo manifestó en la reunión que trató la problemática en la que se encuentran los bomberos voluntarios que, “es necesario que en la Comisión de Seguimiento de Deuda que armó el Ejecutivo, se incorpore la representación de legisladores y poder avanzar en una solución que contemple la situación de crisis financiera y económica que vive la provincia, profundizada por el Covid-19. Es muy importante que podamos generar las condiciones para brindar previsibilidad a los bomberos, en lo que refiere a los fondos que se le adeudan y garantizar el funcionamiento y el equipamiento porque son una institución central. Además, debemos avanzar en la reglamentación de la ley 1250 en lo que refiere al acceso a la obra social y a las jubilaciones ya que eso no está normalizado aún”.

Por su parte, la legisladora Laura Colazo, en la reunión de Comisión de Seguimiento de la Industria fueguina que se armó tras la propuesta del bloque, le planteó al secretario de Industria Juan Ignacio García, que “hay una necesidad de avanzar en la soberanía alimentaria y también en la seguridad alimentaria. Hoy en la Argentina vivimos una situación muy preocupante. Producto del avance de la frontera agropecuaria, se están quemando miles de hectáreas. Los incendios intencionales están profundizando los efectos y las consecuencias del cambio climático. Por ello, me parece muy importante, teniendo en cuenta nuestra condición insular que podamos pensar respuestas a estas cuestiones ”.

Además la legisladora, agregó que “tenemos que pensar en alternativas de producción a pequeña escala más armónicas con el ambiente y la pesca artesanal es una de ellas. Desde el Partido Verde rechazamos la producción a gran escala de alimentos como lo es la salmonicultura porque es insostenible ambiental y socialmente y no va de la mano con el modelo de desarrollo que queremos para Tierra del Fuego AIAS. Necesitamos debatir profundamente qué modelo de desarrollo queremos y por ello, promovemos el desarrollo con sostenibilidad económica, ambiental y con inclusión social”.