Plata para Francisco Ortiz

Francisco Ortiz, del Comité de Ajedrez del Rotary Club Isla Grande y del Taller Municipal de Ajedrez, finalizó segundo en la categoría Sub 16 del Festival Mundial de Ajedrez de la Juventud, que organizó el Canal Universo Ajedrecístico -de Cuba-, en la plataforma lichess.org (3’ + 2”, en 60’).

MEDITERRANEO. Ezio Toniutti, campeón Rápido Sub 2.300.

RIO GRANDE.- El sábado 1°, el alumno del instructor FIDE Andrés Ortiz sumó 15 puntos en 8 partidas (7 victorias y 1 empate, este frente al peruano Franco Quiroz), escoltando a Alex Rodríguez (Perú), con 17 unidades en 11 juegos. El podio se completó con el hondureño Angel Chain (15 en 9).

Entretanto, el domingo 9 -desde las 16:00 de Argentina-, se jugará el 3° Torneo Cordillera de los Andes (suizo, a 7 rondas: 4’ + 2” en sub 8, 10 y 12; y 3’ + 2” en sub 14, 16 y 18), organizado por Ortiz y colegas de Colombia y Brasil.

En Ushuaia

Estos fueron los más recientes ganadores del torneo diario (3’ + 2”, en lichess.org) que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Ushuaia organiza cada tarde, de 15:00 a 16:00, y que hoy tendrá como invitado al Maestro FIDE (MF) Marcelo Reides, de la Escuela de Ajedrez Roberto Grau, de Morón (https://lichess.org/tournament/TpT5Whbt). El sábado 1 triunfó el MF Diego Mussanti (9 de Julio), con 34 puntos en 9 partidas, con saldo ideal, y un 22° de utilización de bersek. El bonaerense repitió veinticuatro horas más tarde, con 40 unidades en 12 partidas (10-1-1), con 33% de bersek.

El lunes 3 el primer puesto le correspondió al Candiadto a Maestro (CM) ushuaiense Juan Cruz Arias, con 36 en 12 (9-1-2), y un altísimo 83% de bersek. Anteayer, en tanto, encabezó las posiciones el cordobés Lucas Vallejos, con 36 puntos producto de 12 victorias en igual cantidad de partidas, y sin utilizar el bersek.

COLOMBIANO. El domingo se juega el Cordillera de los Andes.

Toniutti campeón

El Maestro FIDE (MF) cordobés Ezio Toniutti se alzó con el título del Campeonato Argentino Rápido Sub 2.300 online (10’ + 2”), que llevó adelante la Federación Argentina de Ajedrez (FAdA), a lo largo de dos fines de semana, en la plataforma chess.com.

En la final, disputada en la noche del domingo 2, el campeón –cuarto preclasificado- superó por 2,5 a 1,5 a Pablo Barrionuevo (Morón), quien en junio obtuvo el Campeonato Argentino Blitz Sub 2.300 online.

El Sub 16 fueguino Francisco Ortiz, 4º en el primero de los tres clasificatorios y 14º preclasificado, había eliminado en octavos de final al santafesino Alfredo Segado (6º), a quien venció por 5-3 en el alargue. Luego cayó por 4-2 con el MF cordobés Juan Bertorello, representante de Ajedrez Martelli.

Este fue el desarrollo de la ronda final (entre paréntesis aparece el orden de preclasificación): Octavos de final: Barrionuevo (1º)-Agüero Arce 2,5-1,5; Pérez (5º)-Mechedze (13º) 4-; Rodríguez (3º)-Gaztañaga (11º) 3-0; Pacho (7º)-Gullo (15º) 3-0; Bertorello (2º)-García (10º) 3-0; Segado (6º)-Ortiz (14º) 3-5; Toniutti (4º)-López (12º) 3-1; Alvarez (8º)-Handsztok (16º) 1,5-2,5. Cuartos de final: Barrionuevo-Pérez 4-2; Rodríguez-Pacho 4-2; Bertorello-Ortiz 4-2; Toniutti-Handsztok 3-0. Semifinales: Barrionuevo-Rodríguez 2,5-0,5; Toniutti-Bertorello 2,5-0,5. Final: Barrionuevo-Toniutti 1,5-2,5.

Festival Mundial de la Juventud (Sub 16)

P/Ajedrecista País ELO Pts. J G E P

1.Alex Rodríguez Perú 2.317 17 11 8 1 2

2.Francisco Ortiz Argentina 2.320 15 8 7 1 0

3.Angel Chain Honduras 2.070 15 9 7 1 1

Control: 3’ + 2”, en 60’. Participantes: 138 (116 con puntaje). Organizador:

Canal Universo Ajedrecístico (Cuba). Día de disputa: 01/08.

Campeonato Argentino Rápido Sub 2.300

P/Ajedrecista Origen Serie Puntos

1.MF Ezio Toniutti Córdoba 4-0 11,0-3,0

2.MI Pablo Barrionuevo Morón 3-1 10,5-6,5

3.MF Juan Bertorello Córdoba 2-1 7,5-4,5

3.MF Laurenao Rodríguez Rosario 2-1 7,5-4,5

5.Jano Pacho Bolívar 1-1 5,0-4,0

5.Francisco Ortiz Río Grande 1-1 7,0-7,0

5.MF Daniel Pérez Corrientes 1-1 6,0-6,0

5.Matías Handsztok Bariloche 1-1 2,5-4,5

9.Alfredo Segado Reconquista 0-1 3,0-5,0

9.Jerónimo Mechedze Junín 0-1 2,0-4,0

9.Matías Agüero Arce Lincoln, BA 0-1 1,5-2,5

9.Leandro Alvarez Rosario 0-1 1,5-2,5

9.Gonzalo López Salta 0-1 1,0-3,0

9.Pablo Gaztañaga Metropolitana 0-1 0,0-3,0

9.Ricardo García Rosario 0-1 0,0-3,0

9.Octavio Gullo Metropolitana 0-1 0,0-3,0