Olas de frío y nevadas patagónicas

Río Grande figura entre las cinco localidades del país que registraron ola de frío durante julio, con una mínima de 16,5 grados bajo cero; según un informe oficial de Meteorología.

USHUAIA.- Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se difundió un informe de lo sucedido durante el mes de julio destacando que se dieron temperaturas muy bajas en la Patagonia y se registraron inusuales nevadas en gran parte de esa región y también en la provincia de Mendoza.

El informe señala que luego de un junio que resultó demasiado cálido para ser el comienzo del invierno, lo sucedió un mes de julio que comenzó con varias irrupciones de aire frío y temperaturas más gélidas que alcanzaron todo el territorio nacional.

El continuo ingreso de aire polar mantuvo las temperaturas en valores inferiores a los normales para esta época y también dio origen a nevadas generalizadas en la Patagonia y Cuyo, que se destacaron no solo por su intensidad sino también por su frecuencia.

Ola de frío

La temperatura media en las provincias de la Patagonia estuvo entre 2°C y 4°C por debajo del valor normal de julio. La persistencia de este aire polar también provocó que al menos cinco localidades de la Patagonia registraran olas de frío, algunas de ellas en más de una oportunidad a lo largo del mes.

-Río Grande: Del 14 al 22 de julio, con mínimas de -16,5 y -7,3º C y rango máximo de -8 y 0,6º C.

-Gobernador Gregores: Del 5 al 7 de julio con mínimas de -19 y -13,8º C y máximas de -3 y 1,8º C. Del 13 al 16 de julio con mínimas de -15 y -7º C y máximas de -6 y 1,5ºC. Del 21 al 23 de julio con mínimas de -14 y -7º C y máximas de -7 y -0,7º C.

-Maquinchao: Del 4 al 7 de julio con mínimas de -12,5 y -9,8º C y máximas de -7,8 y 2,9º C. Del 13 al 15 de julio con mínimas de -11,5 y -9,4º C y máximas de 0,6 y 2,5º C.

-Río Gallegos: Del 10 al 12 de julio con mínimas de -7 y -5º C y máximas de 1,3 y 2,2º C. Del 20 al 23 de julio con mínimas de -11,1 y -7,8º C y máximas de -2 y 1,2º C.

-Santa Cruz: Del 15 al 17 de julio con mínimas de -9,5 y -5,7º C y máximas de -0,4 y 1,4º C.

La ola de frío más destacada fue la que ocurrió en la localidad de Río Gallegos, que duró 9 días y las temperaturas mínimas oscilaron entre los -16,5 y -7,3°C mientras que las máximas predominaron en valores negativos, estuvieron entre los -8 y 0,6°C. También se cumplieron los requisitos de ola de frío en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en Misiones, durante los primeros días del mes.

Nieve

Las nevadas trajeron muchas complicaciones a los habitantes de la Patagonia y de Mendoza. No sólo se observaron grandes acumulados de nieve, sino que también hubo una alta frecuencia de días con nevadas.

Los registros oficiales en las estaciones meteorológicas mostraron eventos de nieve que acumularon en 24 horas hasta 30 centímetros en Esquel, valores que fueron ampliamente superados en zonas más elevadas. Esquel: 30 centímetros el día 13 de julio; Malargüe: 20 centímetros el día 6 de julio; Perito Moreno: 19 centímetros el día 20 de julio; El Calafate: 18 centímetros el día 18 de julio.

Por otro lado, durante este mes de julio hubo una alta frecuencia de días con nieve: Esquel 14 días; Bariloche 13 días; El Calafate 12 días; Río Gallegos 10 días.