Gastronómicos no quieren saber nada de préstamos

La agrupación Gastronómicos Autocovoncados sigue reclamando una reunión con Gustavo Melella para encontrarle solución a la situación del sector.

José Satorres, integrante de Gastronómicos Autoconvocados de Tierra del Fuego, aseguró que “esto es una caldera que va tomando día a día temperatura y en algún momento va a explotar”.

“Estamos viviendo el quinto mes sin actividad, sin facturación. Nosotros decidimos no abrir el restaurante porque no puedo seguir perdiendo plata”, dijo.

“Estamos bloqueados y no queda otra que pesar en el futuro, en julio del año que viene”, admitió.

Y precisó que “tenemos una carga salarial muy importante, hay que pagar aportes y todo lo que hace a la actividad privada”.

Por ello, reclamó: “Queremos que nos reciban, nos escuchen para hacer los planteos que venimos predicando hace un tiempo”.

Consultado sobre la posibilidad de acceder al Plan PROGRESO y las líneas crediticias del Banco de Tierra del Fuego, fue tajante al aseverar que “tomar un préstamo hoy sería muy irresponsable”.

“La realidad es que no sabemos si lo vamos a poder pagar. Hasta que la cuestión sanitaria no se resuelva y tengamos un horizonte, no podemos tomar compromisos económicos”, cerró.