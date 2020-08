“Estrechar estas relaciones nos sirve”

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, valoró ayer el acercamiento entre la fuerza política que encabeza con el Partido Comunista de China, al sostener que “el estrechamiento” de este tipo de relaciones les “sirve”.

Presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja.

BUENOS AIRES (NA).- “Creemos que en el marco de lo que está pasando en el mundo hoy estrechar este tipo de relaciones sirve”, expresó el diputado nacional del Frente de Todos.

Aclaró, sin embargo, que la política de relaciones exteriores del PJ no se limita al PCC sino que abarca a todos “los partidos políticos con los que hay vocación de diálogo y que hay coincidencia en política”.

“El PCC es el que más atención nos prestó”, remarcó el exgobernador sanjuanino.

Pese a las afinidades, Gioja explicó que el modelo chino no es trasladable a la Argentina donde la realidad es otra.

“A la Argentina le viene bien el modelo justicialista. Lo que sí tenemos que aprender es las cosas en las que coincidimos.

Coincidimos en que la justicia social es una de las tareas imprescindibles en los que gobiernan. Coincidimos en que los intereses del conjunto del pueblo tienen que estar en primer lugar de quienes gobiernan”, destacó.

“Pero no nos metemos en cuestiones doctrinarias como ellos tampoco quieren meterse en cuestiones nuestras”, aclaró Gioja; que reveló que desde el 2016 hasta la fecha alrededor de 6 delegaciones del PJ viajaron a China con financiamiento del partido gobernante de la potencia asiática.

Sobre las bondades que para él tiene el modelo chino, destacó “el combate frontal a la pobreza y la marginación” como una “transformación” insoslayable de los últimos años.

“El pueblo chino vive mejor que hace 40 años”, enfatizó.