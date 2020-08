COVID-19: A partir de mañana Río Grande ingresa a una nueva fase

El Gobierno y el Municipio de Río Grande acordaron nuevas flexibilizaciones que regirán desde mañana. Junto a esto se fortalecerán las medidas de prevención y controles en la ciudad, con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19.

Nueva fase para Río Grande, a partir del lunes.

USHUAIA.- En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en Río Grande, el Gobierno junto al Municipio, dispusieron una serie de flexibilizaciones en diversas actividades desde el próximo lunes 31 de agosto.

Estas nuevas determinaciones contaron con el asesoramiento del Ministerio de Salud, el Comité Operativo de Emergencia y la Secretaría Municipal de Salud; y fueron consensuadas con el Ministerio de Salud de la Nación. Además, fueron pensadas y establecidas en la necesidad de volver paulatinamente a la nueva realidad que plantea la situación de la pandemia por COVID-19.

A raíz de ello se mantiene que la concurrencia de las personas, que requieran algunos de los servicios autorizados o producto en venta, será siempre de acuerdo al día por terminación de DNI o patente y dando un estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios vigentes para cada rubro establecidos por el Ministerio de Salud.

Las actividades que se flexibilizan desde mañana, son las siguientes:

1.- Se autoriza de lunes a sábados de 10:00 a 18:00 la actividad comercial con atención al público, debiendo reducirse la capacidad de clientes que ingresa al 50% de la cantidad permitida de acuerdo al tamaño del local, debiendo siempre respetar la distancia social obligatoria.

Los comercios cuyo rubro sea la venta de indumentaria o calzados podrán permitir el uso de los probadores realizando sanitización en forma posterior a cada uso y para el cambio de mercadería deberán seguir el procedimiento establecido por las autoridades sanitarias.

2.- Ampliar el horario autorizado para los locales gastronómicos de venta de productos elaborados pudiendo permanecer abiertos de lunes a domingo de 10:00 a cero hora bajo la modalidad delivery o retiro en local (take away).

3.- Se autoriza la actividad del rubro peluquería, barberías y manicuras de lunes a sábado de 10:00 a 18:00, pudiendo atender solo con turnos y dando estricto cumplimiento al protocolo establecido por Salud.

4.- Se autoriza de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 el inicio de la actividad para construcción de obras privadas en curso o nuevas, solo en aquellas construcciones que no se encuentren habitadas.

5.- Se autoriza el inicio de la actividad metalmecánica, carpintería de madera y metálica habilitada de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 con las restricciones dispuestas en la normativa vigente en la materia.

6.- Se habilita el inicio de la actividad de cuentapropistas habilitados (trabajadores independientes y eventuales para mantenimiento y reparación) de lunes a sábado de 8:00 a 18:00.

7.- Se autoriza la actividad de lavaderos de autos de lunes a sábado de 10:00 a 18:00, únicamente con turnos.

8.- Queda habilitada la actividad de las obras sociales y medicinas prepagas, de lunes a sábado de 10:00 a 18:00, únicamente con turnos.

9.- El subsector privado de Salud podrá realizar actividades programadas para la atención únicamente de urgencias médicas, servicios de laboratorio de análisis clínicos de urgencia, urgencias odontológicas, control de patologías crónicas, control de embarazo, atención presencial psicológica y psiquiátrica, de lunes a viernes de 9:00 a 20:00, con atención en horario corrido y hasta un máximo de 8 horas, con sistema de turnos.

10.- Limitar desde el lunes la circulación de toda persona que no se encuentre afectada a servicios esenciales en la franja horaria de 01.00 y hasta las 06.00.

11.- El Ministerio de Salud autorizó, a partir del día 7 de septiembre, el inicio de la actividad judicial en Río Grande, de acuerdo a los protocolos vigentes.

Medidas de prevención

En el marco de la profundización de dispositivos para contener la pandemia de COVID-19, el Gobierno y el Municipio de Río Grande fortalecerán las medidas de prevención y controles en la ciudad, con el objetivo de mitigar la propagación del virus.

Luego de conversaciones que mantuvieron el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Río Grande, Martín Perez, con el asesoramiento del Ministerio de Salud, la Secretaría Municipal de Salud y el Comité Operativo de Emergencia; se determinó intensificar el programa de búsqueda de casos positivos, sospechosos y asintomáticos en la ciudad, sobre todo poniendo énfasis en la población de riesgo, para lo cual se ampliarán los equipos de trabajo de ambas instituciones que se encuentran afectados a esa tarea.

También se profundizará de manera conjunta el resguardo de la población de riesgo conformada por personas mayores de edad y con patologías preexistentes.

Se pondrá a disposición de la gente de Río Grande un teléfono para realizar denuncias acerca de incumplimientos del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Asimismo, se intensificarán los controles y los hisopados en las industrias, en los comercios y en los espacios públicos.

Las autoridades sanitarias advirtieron a la población que existe circulación comunitaria del virus COVID-19 en la ciudad, por lo que “es necesaria la responsabilidad individual y social para evitar contagios. El cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias son las únicas herramientas que permitirán controlar la pandemia”.