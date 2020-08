Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en Río Grande

El gobernador Gustavo Melella confirmó para Río Grande el regreso a la fase de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, lo que implica que toda actividad pública y privada queda restringida solamente a servicios esenciales. La medida fue consensuada con el intendente Martín Perez quien pidió a la población tener comprensión. El mandatario brindó un mensaje anunciando una batería de medidas para tratar de revertir el cuadro epidemiológico surgido en las últimas horas.

USHUAIA.- El gobernador Gustavo Melella anunció nuevas medidas preventivas para la provincia frente a la pandemia COVID-19. Río Grande vuelve al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. Las determinaciones fueron analizadas con el Ministerio de Salud y el Comité Operativo de Emergencia y consensuadas con el gobierno nacional y los intendentes Martín Perez, Daniel Harrington y Walter Vuoto.

En un mensaje emitido anoche, el Gobernador dijo que “estamos viviendo una situación difícil en la ciudad de Río Grande, a raíz de un nuevo pico de contagios que vuelven a encender las señales de alarmas y que demandan de respuestas y reacciones inmediatas, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en su conjunto. Cada uno de nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades por el bien de todos”.

Aseguró que “lo hemos escuchado el viernes a nuestro presidente Alberto Fernández y sabemos que lo que hoy estamos viviendo en Río Grande también se está dando en otras regiones del país. Esta pandemia no nos está dando tregua; el virus continúa entre nosotros. Sin embargo ya tenemos la experiencia de lo vivido y hecho en Ushuaia para poder aplicar en Río Grande y mejorar todas las acciones realizadas”.

El Gobernador sostuvo que “si nos relajamos, sino extremamos los cuidados, si pretendemos llevar la vida que llevábamos hasta inicios de marzo, los contagios se multiplican y con ellos el drama de quien se enferma, de sus familias, de sus amigos. Estamos frente al drama de la vida y la muerte. No es un eufemismo”.

“Hemos podido determinar que de la totalidad de los casos de Río Grande, aproximadamente el 80% se contagió en encuentros sociales, sin respetar las precauciones, y el 20% restante por contacto estrecho con quienes estuvieron en un encuentro social sin precauciones. Todos los casos responden a cierto relajamiento de las autoridades y de la ciudadanía. Hubo encuentros sociales, no se respetó el distanciamiento ni el uso del barbijo casero ni las medidas de higiene. Nos desentendimos de los protocolos”, indicó Melella.

El Gobernador admitió que “también el Estado relajó sus controles en un afán por reactivar la economía, personal que estaba destinado a control fue destinado a distintas acciones de gobierno. Por eso todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Pero todos también debemos capitalizar nuestros errores”.

Melella subrayó que “hago mías las palabras de nuestro presidente Alberto Fernández, quien nos pidió no contagiarnos y no contagiar. Cuidémonos entre todos porque la pandemia lejos está de haber disminuido. Si cada uno de nosotros se queda en su casa, acata las medidas de higiene y seguridad y actúa solidariamente, vamos a superar este panorama complicado que hoy estamos atravesando”

“Vamos a adherir al decreto nacional que va a prohibir todos los encuentros sociales. las actividades deportivas grupales y los encuentros religioso”, indicó Melella, quien confirmó que rigen desde hoy.

Las medidas

Ante el nuevo cuadro de situación epidemiológica presentada en Río Grande se determinaron una serie de medidas que tendrán vigencia desde las 00:00 de hoy, lunes 3 de agosto, hasta el lunes 10 de agosto:

-Extensión del aislamiento obligatorio para la ciudad de Río Grande.

-Río Grande fue incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional, retrotrayendo las acciones de fase 5 a fase 1, implica la necesidad de suspender por completo la movilidad urbana, con la consiguiente suspensión de toda actividad pública y privada.

-Queda exceptuado el rubro alimenticio: supermercados, distribuidoras, negocios de alimentos de cercanía, farmacias, ferreterías.

-Podrán abrir sus puertas en el horario de 10:00 a 18:00, con excepción de los que elaboran y venden comidas, solo lo podrán hacer a través de la modalidad de delivery y estarán abiertos hasta las 23:00.

-Los supermercados podrán abrir sus puertas a las 9:00 para dar prioridad a nuestros adultos mayores y a partir de las 10:00 al resto de la comunidad.

-Los trabajadores esenciales podrán concurrir a sus tareas, extremando los cuidados y respetando a rajatabla los protocolos.

-A partir del lunes, se podrá ir a supermercados o almacenes de acuerdo al siguiente detalle: en base a terminaciones de patentes para los que se movilizan en vehículo y el DNI para los que se movilizan en transporte público o a pie.

-A partir de hoy, lunes, solamente los que terminan en 0 y 1; y así sucesivamente dos números por día de manera correlativa.

-En el plano social, va a haber un mayor control de los agentes de la Policía de la provincia que trabajarán de manera conjunta con personal de Protección Civil y Defensa Civil y Tránsito municipal.

-Queda prohibido el ingreso y egreso a la ciudad de Río Grande, hasta el tiempo que sea necesario. Solo quedarán exceptuados de esta medida los trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales.

-No se podrá circular por la ciudad luego del horario de cierre de los comercios de proximidad.

-Todas las personas que son casos positivos o estén aisladas por indicación del personal sanitario no pueden salir de su domicilio bajo ningún motivo, bajo responsabilidad de acciones judiciales ante el incumplimiento. Lo mismo para la población en general mientras dure el aislamiento obligatorio.

Desde lo estrictamente sanitario:

-Se ha dispuesto reforzar la atención el Hospital Regional Río Grande con la incorporación de médicos del sector privado y enfermeros de distintos Centros de la ciudad.

-Médicos jubilados se sumarán a la tarea de la comunicación con los pacientes confirmados con COVID-19.

-También se procedió a reforzar la atención del 107, con la incorporación de personal y la ubicación de todo el servicio en un solo lugar.

-Se sumará en los próximos días la línea del 120 para dar mayor respuesta.

-Se incorporó a la planta de vehículos del sistema de salud más móviles de otras áreas de Gobierno posibilitando que los médicos puedan acompañar a cada uno de los pacientes de manera presencial.

-Aquellas personas que requieran atención, deberán llamar 107 siempre que las condiciones físicas sean las que permanentemente se difunden por los medios oficiales.

-Se llevó a cabo una capacitación para el personal del 107 y poder dar una mejor e integral respuesta.

-Se puso en disponibilidad el Centro de Salud recientemente terminado en la zona de la Margen Sur, como lugar de internación, si fuese necesario. De la misma manera se cuenta, además, con la disponibilidad del Sanatorio Fueguino y el Cemep, y de otras instituciones privadas, que han ofrecido acompañar.

-Se recuerda a la población de riesgo no salir de su domicilio. Se creó una red de servidores públicos para atender sus necesidades.

Suspensión de vuelos

-Se solicitó a Aerolíneas Argentinas la suspensión de tres vuelos que estaban programados.

-Aquellos que pretendan volver a la provincia, van a tener que hacer la cuarentena obligatoria en un hotel, cuyo costo va a ser solventado por el propio solicitante. Sin excepción.

-Cualquier persona que cumpla el aislamiento obligatorio en un hotel no podrá salir de su habitación bajo ninguna circunstancia. Si lo hace la seguridad del lugar iniciará la denuncia correspondiente.

-Quienes pretendan retornar a Río Grande no van a poder ingresar a la ciudad, sino que deberán hacer la cuarentena en Ushuaia.

-En cuanto al ingreso vía terrestre, está totalmente prohibido para vecinos que vengan a Río Grande. El personal de Protección Civil estará trabajando en San Sebastián, impidiendo el ingreso.

En Ushuaia y Tolhuin

Por otro lado se han dispuesto medidas para las ciudades de Ushuaia y de Tolhuin, desde este lunes 3 de agosto y hasta el 10 de agosto, inclusive:

-Se ingresa a una fase de prevención y por consiguiente la actividad comercial solo funcionará de 10:00 a 18:00 a excepción de los supermercados que lo harán de 9:00 a 20:00.

-Se limita la circulación de personas que no encuentren afectados a los servicios esenciales.

-Los restaurantes podrán abrir hasta las 23:00 con un máximo de 4 personas por mesa.

Las casas de elaboración y venta de alimentos también podrán extender la apertura comercial hasta las 23:00.

Martín Perez pidió comprensión a la gente

RIO GRANDE.- A raíz del aumento diario de casos positivos de COVID-19 en la ciudad, que ayer marcó un récord de 91 contagiados, el intendente Martín Perez informó que acompaña la decisión del gobernador Gustavo Melella, del COE y de autoridades del Ministerio de Salud, de extender la cuarentena estricta, con el objetivo de evitar la circulación del virus.

Perez manifestó que “soy consciente de lo difícil que es para muchos de ustedes tener que volver a quedarse en sus casas”, pero pidió a la gente que “haga este esfuerzo para poder disminuir la cantidad de contagios. Ese tiene que ser el objetivo todos nosotros: evitar que el virus circule”.

El Intendente puntualizó que “en todo el país los epidemiólogos han podido comprobar que las reuniones sociales son la principal causa de la multiplicación de los contagios. A raíz de ello, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de prohibirlas hasta el 16 de agosto”.

Recordó que “hace semanas que lo vengo sosteniendo: no realicemos reuniones sociales. Ya vamos a tener tiempo para hacerlo. No subestimemos esta situación porque el virus ataca sin hacer distinciones”.

Perez lamentó los fallecimientos de dos vecinos de la ciudad, y deseó una pronta recuperación a quienes se encuentran internados en terapia intensiva y volvió a hacer hincapié en que “en estos próximos días de cuarentena, nos tenemos que quedar en casa. Si salimos que sea sólo para ir al almacén del barrio o la farmacia. Nada más”.

El Intendente informó que continuarán los controles provinciales y municipales porque “somos un Estado que cuida y protege” y, al mismo tiempo, renovó el pedido de responsabilidad que tienen que tener todos. “Si cumplimos con lo dispuesto, estoy convencido que este esfuerzo mejorará la posición de nuestra ciudad en la lucha contra el virus. El Municipio, desde su Intendente hasta cada trabajador esencial, están a disposición de ustedes”.

Perez destacó la inversión de más de 160 millones de pesos, desde que comenzó la pandemia, “para reforzar nuestro sistema sanitario y ampliar la cobertura de necesidades sociales. Compramos 4 respiradores que están a disposición del sistema de salud de la ciudad, 500 test de detección rápida, y estamos terminando las obras del centro de biología molecular para que el Municipio pueda procesar las muestras de hisopados”.

Informó que los Centros de Salud Municipales continuarán abiertos con más de cien profesionales en su atención para poder descomprimir al sistema de salud provincial. Respecto al personal de Defensa Civil, Tránsito, Servicios Públicos y Obras Sanitarias, adelantó que “continuarán trabajando para cuidarnos”.

Finalmente, el Intendente expresó que “a lo largo de nuestros 99 años como ciudad hemos superado situaciones muy duras, y nos hemos fortalecido en la adversidad. Estoy seguro que podemos hacerlo una vez más”.