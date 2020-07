Suspenden búsqueda en el río

RÍO GRANDE.- Tras la gran movilización de varias fuerzas de seguridad, que buscaban incesablemente en el río Grande el cuerpo de una persona que se habría tirado por su cuenta al agua desde el puente Mosconi, finalmente el individuo dio aviso al personal policial, que nunca adoptó una decisión suicida.

Lo denunciado por un remisero había movilizado a las fuerzas de seguridad.

Se supo que esta persona, en la noche del domingo se dirigió hasta la Comisaría Primera, para confirmar que nunca había intentado realizarse algún daño.

Cabe recordar que la situación comenzó con una denuncia de un remisero que en su tránsito en el sector del barrio AGP, vio a un joven caminando por el puente Mosconi, y luego de intentar verlo por el espejo retrovisor de su vehículo, no lo vio más por lo que denunció a la policía sobre un posible hecho de suicidio.

En las cámaras de videovigilancia no se registró ningún hecho similar. Sí vieron que un joven había ingresado al puente Mosconi caminando, pero no se evidenció que haya salido del lugar.

En la Comisaría, el joven que era buscado explicó que en la madrugada del domingo, caminaba por el puente Mosconi y en un momento se encontró con una amiga que conducía un taxi y fue quien lo subió al móvil y lo llevó hasta su hogar.

Tras esta información se suspendió el trabajo de búsqueda del supuesto suicida.