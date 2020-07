Podrían homologar torneos oficiales

Tras una reunión desarrollada vía plataforma Zoom entre el Consejo Federal de Fútbol y las ligas de todo el país concerniente a la nueva metodología para subir jugadores al Sistema Comet y del cual fue partícipe Víctor Caliva, se supo que existe una posibilidad que AFA avale algún tipo de certamen oficial; siempre y cuando se cumpla con plazos y ciertos protocolos.

El futsal sueña con tener una competencia oficial en lo que resta de la temporada.

RIO GRANDE.- Esta confirmación ilusiona a la gente de Río Grande de poder contar con alguna clase de certamen oficial en lo que resta del año, si bien se ve lejos poder jugar el Apertura o el Clausura no tan así la Copa Ciudad de Río Grande, la cual la Agencia Municipal de Deportes confirmó que quiere acompañar al Departamento de Futsal AFA como puntapié inicial del certamen del año próximo donde esperan poder tirar la casa por la ventana al transitar el centenario de la ciudad.

Más allá que se abrió esta posibilidad, también es cierto que los tiempos que se manejan no son muchos y no solo que habrá que diagramar un certamen, sino luego enviarlo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que lo estudien y lo homologuen, tal cual viene sucediendo últimamente con todos los eventos oficiales que lleva adelante la Liga local, tanto para cancha grande como para el futsal y quizás este sea el mayor temor de los dirigentes locales.

En cuanto a la reunión específica, el profesor Caliva explicó algunos detalles sobre lo sucedido; hubo un par de modificaciones a la hora de subir jugadores al Sistema, y sobre todo se hizo hincapié en el estado de falta que están varias ligas de todo el país, siendo la de Río Grande una de las pocas excepciones.

Además, quedó confirmado la instrumentación para todos los clubes afiliados a AFA a la hora de cobrar derechos de formación; todo aquel equipo riograndense que ceda un jugar a otra liga y luego estos últimos transfieran al mencionado jugar al exterior, automáticamente le corresponderá un dinero por el famoso derecho de formación, el cual no estaba del todo claro para los clubes de interior y a partir de ahora corre con los mismos beneficios que cualquier elenco profesional del norte del país.

También esta posibilidad podrá regir para el futsal en caso que la misma pase a ser definitivamente profesional y por ello la importancia de que los clubes no cedan sus jugadores en carácter de libres, sino generar un pase interclub a través de las ligas para luego no quedarse con las manos vacías cuando otra institución logre hacer un traspaso.

Mati Rosa, al Barsa

Matías Rosa firmó contrato por cuatro temporadas con Barcelona, hasta el 30 de junio de 2024, aunque de momento seguirá como cedido una temporada más en el Palma Futsal.

Según informó el sitio oficial del club culé, desde el pasado 1 de julio Mati Rosa ya es nuevo jugador del Barça a todos los efectos. El pívot argentino, que tiene 24 años y ha jugado las dos últimas temporadas en el Palma Futsal, ha firmado un contrato por cuatro temporadas con el Barça, hasta el 30 de junio de 2024. Por el momento, sin embargo, Mati Rosa seguirá cedido una temporada más en el Palma Futsal, cumpliendo el acuerdo al que llegaron los dos clubes el pasado mes de septiembre.

Mati Rosa fue el jugador revelación de la LNFS la temporada 2018/19, cuando marcó 26 goles en su primera campaña en el Palma Futsal Mallorca procedente del Pescara. Esta última temporada, sin embargo, sólo ha podido jugar tres partidos por una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, lesión de la que ya está plenamente recuperado.

Mati Rosa se ha mostrado feliz tras concretarse su fichaje por el Barça. “Desde que llegué a España tenía el objetivo de fichar por un club grande y llegar al Barça es un sueño porque considero que es el mejor club del mundo”, asegura el goleador.