MTB: Ciclismo XXI se hizo eco

Se viene el regreso del MTB en Argentina. Será en Tierra del Fuego: el próximo domingo se correrá el GP 103º Aniversario de la Prefectura Naval de Río Grande. Así comienza la nota de una de las revistas más importantes de la especialidad.

La carrera del domingo será la primera de la Argentina y Ciclismo XXI se hizo eco de la curiosidad.

RIO GRANDE.- La nota continúa de la siguiente manera: José Toranza, el organizador, reveló que “tenemos un calendario de competencias todo el año y contamos con el apoyo de la Municipalidad de Río Grande, el Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y empresas privadas. Las expectativas para este evento son muchas, más teniendo en cuenta que será la primera competencia del país desde que comenzó la pandemia”.

“Tenemos anotados bikers de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Calculamos que vamos a tener una gran participación de ciclistas entre varones y damas, porque están muy ansiosos por la reanudación de las competencias. Estarán presentes el campeón argentino Juan Pablo Romero, Mauricio Núñez (de gran trayectoria en la provincia y máximo ganador del Rally de los Lagos del Fin del Mundo), Arturo Dorella, Rodrigo Núñez. Y esperamos la participación de Darío Guzmán, César Ferreira, Sebastián Pastori, entre otros. Esperamos que esta competencia sea el ejemplo a seguir, así se pueden realizar los otros eventos programados en el resto del país”.

De la mano de Marcos Toranza, la continuidad de las carreras en Tierra del Fuego está programada para el domingo 2 de agosto en Tolhuin.

“La carrera forma parte del calendario anual de eventos ciclísticos, que se arma con todas las fechas y carreras de todos los organizadores de la provincia. La fecha la teníamos en el calendario para el 5 de julio, por la pandemia ya pensábamos en que no iba a ser posible realizarla, pero gracias al protocolo presentado por La Biciposta Eventos a la Secretaría de Deportes de la Provincia se logró la autorización de las competencias, por lo cual decidimos hacerla el 2 de agosto, también por el pedido de los ciclistas que esperan con muchas expectativas esta competencia en pareja”, afirmó Marcos.

“Como siempre, contamos con el apoyo de la Municipalidad de Tolhuin, de la Dirección de Deportes Municipal y la Secretaría de Deportes de la Provincia, además de empresas privadas que apuestan siempre al deporte fueguino”, reveló Toranza.

Y agregó: “tenemos grandes expectativas, esperamos un gran número de parejas, de hecho ya son más de 10 parejas anotadas y muchas por confirmar.

Protocolo de carrera

Evento según protocolo de actividad deportiva al aire libre y sus modificaciones.

Del predio: La concentración se realizará en un predio cerrado al aire libre en la cual solamente ingresaran los competidores y 4 personas de la organización (Toma Tiempo, Banderillero, Locutor y una Persona que entregará los Barbijos o Tapa Boca). El predio cuenta con una capacidad de 2000 mts2. A todo corredor se le entregará cartelería alusiva a las medidas preventivas del contagio del COVID-19.

Ingreso de los competidores al predio: Los competidores serán llamados de a uno por apellidos e ingresarán al predio, del cual no podrán salir hasta el momento de inicio de la competencia. Solamente ingresarán los competidores al predio. No se permitirá ningún acompañante.

Entrega de barbijos o tapa boca: La organización entregara un Barbijo o Tapa Boca la cual el competidor deberá utilizar en todo momento dentro del predio, durante el Engrillado y Comienzo (Largada) de la Competencia. Dicho Barbijo estará higienizado y dentro de una bolsita.

Los Competidores deberán descartar las bolsitas dentro de los contenedores de residuos que estarán ubicados en dicho predio.

Dentro del predio: Dentro del predio los Competidores podrán dar vuelta en círculo para mantener su temperatura corporal debido al clima invernal (baja temperatura).

Los competidores estarán dando vueltas dentro del predio y manteniendo una distancia entre sí de 1,30 a 2 mts.

Este tiempo de espera dentro del predio será hasta que ingresen todos los competidores. Una vez ingresados todos los competidores se los llamará a engrillar.

Del engrillado: El engrillado o ubicación de competidores estarán armados por grupos de 20 en el cual el orden de engrillado será de 3 competidores con una separación de 1,50 mts entre sí.

Dependiendo de la cantidad de competidores, se armarán grupos de 20 competidores manteniendo la distancia y habiendo una separación de 3 mts entre grupo.

De los auxilios, público o familiares: No se permitirá el acompañamiento de auxilios, antes, durante y finalizada la competencia.

No se permitirá el acompañamiento de familiares o amigos a dicha competencia.

Entrega de Trofeos: No habrá entrega de premiación en dicha Competencia.

De la inscripción: La inscripción se realiza desde el lunes 13 de julio al viernes 17 de julio desde las 16:00 hasta las 20:00 en horario comercial de Bicicletería Toranza Bike.

La presencia del competidor en dicho local para la inscripción será con los protocolos comerciales (Tapa Boca, Gel Alcohólico, Distancia de 1,50 mts) y se le dará entrega del Número Asignado (higienizado) para dicha carrera y se tomarán datos personales para el Seguro de Vida.

A dos días del cierre

Los casi ochenta corredores anotados para la carrera del domingo, la Bici Posta Eventos espera llegar a los cien competidores, lo que sería todo un récord para esta clase de pruebas y que no haría más que confirmar todo lo que se viene diciendo hasta el momento, el encierro de tantos días posibilitó ver esta realidad, todos quieren salir al ruedo y dar el presente.

Este jueves y viernes son los días finales para que los ciclistas pasen por Toranza Bike a registrar su nombre y poder ser parte de la fiesta del domingo, y también estos días y también el sábado, como el domingo por la mañana, serán días propicios para que la organización determine si habrá cambios en el recorrido original de la competencia teniendo en cuenta la gran cantidad de nieve caída y lo peligroso que se puede tornar la subida y bajada del cabo Domingo.