Marcar 107 solo en caso de emergencia

El jefe del Departamento de Emergencia del Ministerio de Salud a cargo de la Línea 107, Mateo Renk, explicó el funcionamiento del sistema destacando que hay 7 líneas simultáneas en funcionamiento las 24 horas del día.

“En Río Grande estamos recibiendo entre 200 y 300 llamadas por día, por lo que solicitamos comunicarse en caso de necesidad y ante una emergencia o la aparición de síntomas”, subrayó.

En este sentido, indicó que “quienes no han tenido contacto estrecho con un caso confirmado deben llamar al 107 solo si presentan dos o más síntomas de los siguientes: fiebre mayor a 37.5º, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, pérdida de gusto u olfato. Aquellos que sí han tenido contacto estrecho con un caso positivo deben comunicarse con al menos uno de ellos”.

“Cuando una persona se contacta se le realiza una serie de preguntas, se completa un formulario y pasa a un médico regulador. A partir de ahí él decide si se trata de un caso sospechoso o no. En caso de ser necesario el hisopado, se informa a la persona las pautas de aislamiento e higiene que cumplimentar y dentro de las 48 horas se realiza el procedimiento”, explicó.

También recalcó que, “es importante que la comunidad sepa que el hisopado no es una emergencia médica. Sirve para hacer el diagnóstico, pero no cambia las pautas que los casos considerados sospechosos o con contacto estrecho deben cumplir como el aislamiento preventivo, la higiene y no compartir ningún elemento o utensillo con otras personas. Las medidas de aislamiento son las mismas que las de un caso confirmado. El hisopado no es un tratamiento, no produce curación, sirve solamente para diagnosticar si la persona tiene el virus”, destacó.

Renk también sostuvo que, “si hay un paciente tanto positivo confirmado como sospechoso con muchos síntomas debe comunicarse con el 107 y se enviará una ambulancia para determinar si es necesario proceder a una internación en el hospital”.

Finalmente, el Jefe del Departamento de Emergencia dijo: “les pedimos que tengan paciencia. A quienes deban ser hisopados se les realizará el procedimiento a las 48hs. Solicitamos que no reiteren los llamados al 107 y que cumplan con las normas sanitarias y de aislamiento que les fueron informadas”.