Los pibes por la Cordillera

RIO GRANDE. Cuatrocientos ochenta y nueve jugadores, de hasta 18 años, participaron el domingo 19 -a partir de las 16:00 de Argentina- en el 2° Torneo Internacional Cordillera de los Andes “Territorio del Jaguar”, organizado por la Liga de Ajedrez de Cundinamarca (Colombia), con la colaboración del instructor FIDE Andrés Ortiz -del Taller Municipal de Ajedrez de Río Grande-, y de Leila Tamashiro, de Xdrez Joven (Brasil).

AMIGO. EL MI Kevin Paveto ganó anteayer en Ushuaia.

Hubo representantes de 24 países, provenientes de 4 continentes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, por América; España, Polonia, Ucrania, Rusia y Turquía, por Europa; Filipinas, India y Uzbekistán, por Asia; y Zambia, por Africa.

En las respectivas tablas aparecen los mejores clasificados en cada categoría (Sub 8 a Sub 18), tanto en Absoluto como en femenino, con su correspondiente procedencia.

Los peruanos Luis Santiago Castor (Sub 8) y Sofía Elvira Ascama (Sub 10), el trelewense Máximo Peralta (Sub 12), el venezolano Angel Córdoba (Sub 14), el colombiano Daniel Vargas (Sub 16) y el mendocino –de General Alvear- Juan Ignacio Ruiz (Sub 18) fueron los ganadores en Absoluto. Entre los jugadores riograndenses, Jazmín Donda fue 3º en Sub 8 femenino, y Tomás Foschiatti quedó 4º en Sub 14 absoluto.

SUB 8. La riograndense Jazmín Donda, 3º en su división.

Ushuaia y San Luis

Asimismo, el Maestro Internacional (MI) Kevin Paveto se alzó con el Torneo Especial Día del Amigo, organizado por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), de Ushuaia, y jugado anteayer.

El representante de Boca Juniors sumó 31 puntos en 12 partidas, siendo escoltado por el Maestro FIDE (MF) Leonardo Tobares, de Río Cuarto (Córdoba), con 25 unidades en 10 presentaciones; y por el Candidato a Maestro (CM) Juan Cruz Arias, del Círculo de Ajedrez de Ushuaia (CAdU), con 23 puntos en 11 juegos. Este último ganó ayer el certamen diario capitalino (28 en 9), seguido por el uruguayo Paooo (26 en 10) y el puntarenense Héctor Barra (24 en 9).

Entretanto, el Sub 14 riograndense Santiago Borbea ganó el sábado 18 uno de los torneos de la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta (San Luis).

USHUAIENSE. El Candidato a Maestro Juan Cruz Arias.

Torneo Universidad de La Punta

P/Ajedrecista Origen Pt. J G E P

1.Santiago Borbea Río Grande 29 8 7 1 0

2.Lautaro Villegas Esc.Talentos 25 11 8 1 2

3.Lautaro Arias Esc.Talentos 20 9 7 0 2

Sistema: 5’ + 2”, en 60’. Plataforma: lichess.org. Participantes: 22 (15 con puntaje). Organizador: Escuela de Talentos, Universidad de La Punta, San Luis (18/07, 15:00).

Especial Día del Amigo – IMD

P/Ajedrecista Ciudad ELO Pt. J

1.MI Kevin Paveto Boca Jrs. 2.447 31 12

2.MF Leonardo Tobares R.Cuarto 2.239 25 10

3.CM Juan Cruz Arias Ushuaia 2.277 23 11

4.Jonathan Spiner Bs.Aires s/d 22 10

5.Daniel Lorelli C.Rivadavia 2.055 21 8

6.OsojuanferyPity s/datos s/d 21 11

7.MI Benjamín Mela Bs.Aires 2.301 19 6

8.Carlos Borzone V.Tuerto s/d 18 10

9.Cuatropeones s/datos s/d 17 12

10.Hugo Sosa S.Pedro, BA 1.787 17 7

Sistema: 3’ + 2”, en 60’. Plataforma: liches.org. Participantes: 140 (116 con puntaje). Organizador: Instituto Municipal de Deportes, de Ushuaia (20/07, 15:00).

Cordillera de los Andes – Sub 8

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Luis Santiago Castor Perú 7,0 36,75

2.Paul Navarro Argentina 6,5 36,75

3.Mathías Casalaspro Brasil 6,0 28,75

8.Sara Lucía Ospina Colombia 6,0 21,50

17.Sofía Paola Valera Colombia 5,0 18,00

19.Jazmín Donda Río Grande 5,0 17,00

Sistema: suizo, 8 rondas, 4’ + 2”. Plataforma: liches.org. Participantes: 78 (66 con puntaje).

Cordillera de los Andes – Sub 10

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Sofía Elvira Ascama Perú 7,5 46,75

2.Olavo Carvalho Brasil 7,5 42,25

3.Andy Bianchi Perú 7,5 37,50

12.Juliana Figueira Brasil 6,0 30,00

13.Vanesa Guzmán Argentina 6,0 30,00

20.Sol Muruchi Argentina 6,0 25,00

36.Solange Hinojosa Ushuaia 5,0 19,00

Sistema: suizo, 9 rondas, 4’ + 2”. Plataforma: liches.org. Participantes: 123 (111 con puntaje).

Cordillera de los Andes – Sub 12

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Máximo Peralta Argentina 8,0 43,50

2.Juan Nicolás Torres Colombia 8,0 42,50

3.Juan Manuel Avila Venezuela 7,5 41,25

6.Sophia Brito Venezuela 7,0 28,50

9.Ester Victoria Sotelo Perú 6,5 30,25

14.Gabriela Norabuena Perú 6,0 28,50

58.Renzo Vera R.Grande 4,0 14,50

Sistema: suizo, 9 rondas, 4’ + 2”. Plataforma: liches.org. Participantes: 141 (117 con puntaje).

Cordillera de los Andes – Sub 14

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Angel Córdoba Venezuela 7,0 34,75

2.Luiz Da Silva Brasil 6,5 29,50

3.Luigy Lira Brasil 6,5 24,75

4.Tomás Foschiatti R.Grande 6,0 28,00

17.Leonel Yanacón R.Grande 5,0 17,00

20.Luyse Gomes Brasil 5,0 13,00

24.Isis Carvalho Brasil 4,5 12,50

26.Salvador Almirón R.Grande 4,5 9,50

29.Sharick Raigoso Colombia 4,0 11,50

56.Santiago Borbea R.Grande 2,0 4,00

Sistema: suizo, 8 rondas, 4’ + 2”. Plataforma: liches.org. Participantes: 78 (65 con puntaje).

Cordillera de los Andes – Sub 16

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Daniel Vargas Colombia 7,0 27,50

2.Denis Egea Argentina 6,5 30,75

3.Valentina Rodríguez Argentina 6,5 30,25

8.Gabriela Vicente Brasil 5,0 17,00

9.Luisa Martins Brasil 5,0 16,00

10.María Pinilla Colombia 5,0 16,00

Sistema: suizo, 8 rondas, 4’ + 2”. Plataforma: liches.org. Participantes: 46 (40 con puntaje).

Cordillera de los Andes – Sub 18

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Juan Ignacio Ruiz Argentina 5,5 22,25

2.Rocío Barros Argentina 5,5 20,75

3.Simón Castaño Colombia 5,5 19,75

4.Marina Miranda Brasil 4,5 16,00

12.Laura Bautista Colombia 3,0 7,00

Sistema: suizo, 7 rondas, 4’ + 2”. Plataforma: liches.org. Participantes: 20 (18 con puntaje).