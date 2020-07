La provincia recibirá fondos por 1500 millones de pesos

Se trata de recursos que llegarán a la provincia en el marco del Programa para la Emergencia Financiera Provincial. “Esta decisión federal permitirá aliviar la situación de las arcas provinciales y estamos agradecidos por eso”, enfatizó el gobernador Gustavo Melella.

El Gobernador junto al ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández; en la videoconferencia con los ministros Santiago Cafiero, Martín Guzmán, “Wado” de Pedro y la secretaria Silvina Batakis.

USHUAIA.- El Gobierno firmó un convenio de asistencia financiera con Nación por 1500 millones de pesos en el marco del Programa para la Emergencia Financiera Provincial creado a través del decreto nacional 352/2020. Los fondos están destinados a acompañar a las provincias en las acciones y políticas que deben llevar adelante en el marco de la pandemia.

El acto se realizó a través de una videoconferencia de la que participaron el gobernador de la provincia, Gustavo Melella; el jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero; el ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán; el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro y el ministro de Finanzas Públicas de la provincia, Guillermo Fernández.

Melella comentó al respecto que “primero quiero agradecer al presidente de la Nación y a su gabinete porque vienen acompañando como nunca a las provincias con una justa distribución de los recursos. Las recaudaciones han caído estrepitosamente no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, pero esta decisión federal permitirá aliviar la situación de las arcas provinciales y estamos agradecidos por eso”.

“Hay que felicitar también al equipo del Ministerio de Finanzas Públicas de la provincia porque está llevando adelante un gran trabajo con enorme esfuerzo y compromiso. Hay provincias que han rebajado salarios, otras que han pagado el aguinaldo en cuotas y nosotros no hicimos eso. Sí tuvimos que suspender por un tiempo los aumentos acordados, pero pudimos dar una suma fija y eso contribuye al movimiento económico. Ese dinero luego se traslada al sector privado a quien es muy importante sostener en este momento”, agregó.

Finalmente, Melella dijo que “ninguno de nosotros se preparó para este momento. Todos comenzamos con un plan de gobierno, pero nos tocó vivir esto. Como dice el presidente de esto salimos todos juntos así que en nombre de nuestra provincia queremos agradecer al presidente por su acompañamiento. Como decimos siempre es una distribución justa la que ha decidido el gobierno nacional”.

“Creo que nos une a todos defender la vida en este tiempo. Ninguno está contento con el momento que vivimos, pero tanto el Gobierno nacional como los gobiernos provinciales, los municipios y los organismos legislativos hemos puesto lo mejor en este tiempo. No me queda más que agradecerles y ponernos a disposición para seguir trabajando para superar esta situación”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, dijo que “estos 1500 millones de pesos traen un alivio a las arcas provinciales. Se agradece al Gobierno nacional y a los ministros de Pedro y Guzmán que muestran un gran compromiso con nuestra provincia”.

“Estos fondos se han gestionado desde la provincia en virtud de lo que ha sucedido en el contexto de pandemia. El crédito es muy beneficioso ya que no se van a cobrar intereses hasta diciembre de este año y la tasa luego de eso es muy baja”, detalló.