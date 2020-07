Gobierno ratificó su compromiso en la lucha contra las drogas

El Juzgado Federal ordenó ayer nuevos allanamientos por este caso, que provocó la detención de dos personas. Ahora son siete los detenidos por esta causa donde se secuestraron alrededor de 27 kilos de marihuana. Uno de los detenidos es funcionario del gobierno provincial, lo cual fue lamentado por la ministra Adriana Chapperon.

Más detenciones por el caso Pandemia Verde.

RÍO GRANDE.- En la jornada de ayer se realizaron dos allanamientos en viviendas particulares, ordenados por la Justicia Federal y realizados por la Policía provincial, relacionados a la causa de la droga incautada entre el 15 y 19 de junio, donde secuestraron alrededor de 27 kilos de marihuana y hubieron cinco detenidos. Ahora se suman dos personas más detenidas en el denominado caso “Operativo Pandemia Verde”.

La investigación realizada por la Justicia, derivó ayer al allanamiento de dos domicilios; en uno de los operativos se procedió a la detención de Gustavo Raúl Anchordoqui. En otra vivienda, los efectivos procedieron a la detención de Gustavo Gabriel Caro, actual funcionario del gobierno que gestiona Gustavo Melella.

Los operativos se realizaron en la vivienda ubicada sobre calle Amazón 1073 y sobre la casa de Chorlo Ártico 122.

Desde el Gobierno provincial, informaron en un comunicado de prensa, que respecto a estos operativos “la administración colabora con la Justicia en los diversos allanamientos llevados a cabo, entre los que se encuentran dependencias provinciales e involucra como presunto involucrado a un funcionario”.

Continúa señalando que fuentes oficiales confirmaron que desde el inicio de las actuaciones, el Gobierno provincial “se encuentra colaborando con la Justicia con el propósito de facilitar la investigación. En ese marco, la Provincia continuará trabajando en conjunto y a disposición de lo que el Poder Judicial determine para el mejor curso de la causa, sin importar los involucrados”.

Fue lamentado

La ministra de Gobierno, Adriana Chapperon se refirió a la situación ocurrida en el marco del Operativo Pandemia Verde, a partir del cual se llevan adelante diversos allanamientos y la presunta vinculación de un funcionario provincial.

En este sentido, aseguró que “lamentablemente hay un funcionario que estaría involucrado en esta situación, en este momento se está llevando adelante un allanamiento en su domicilio” y agregó que “esto está en etapa de investigación, pero lo importante es reafirmar y ha sido una orden del Gobernador continuar con la lucha contra el narcotráfico y llegar hasta las últimas consecuencias, no hay distinción de quién se trate y la Justicia deberá hacer todo lo que sea necesario”.

Asimismo, Chapperon subrayó que “todos somos adultos y sabemos las conductas que tenemos en nuestra vida personal. Por supuesto el gobernador Gustavo Melella no es el tutor de cada uno, pero lo importante es que la sociedad sepa que el Ejecutivo provincial no interviene de ninguna manera en la investigación y que la justicia está actuando con absoluta independencia”.

“La lucha contra el narcotráfico hay que encararla seriamente y en esto el Gobernador es implacable. Esto ha quedado claro en todos estos años tanto en su gestión de intendente como ahora. Se seguirá la línea investigativa para llegar hasta las últimas consecuencias y ver todas las personas implicadas”, enfatizó.

Finalmente, Chapperon admitió que “lamentamos que un funcionario público esté presuntamente comprometido en esta situación, pero cada uno se debe hacer cargo de sus acciones y responder por ellas”.