Energía realiza controles estrictos en el abastecimiento de gas envasado

Ante el frío extremo de los últimos días el secretario de Energía, Moisés Solorza, indicó que “diseñamos un plan para fortalecer el circuito durante el invierno”. Aseguró que “estamos definiendo y monitoreando día a día cómo va el abastecimiento a los barrios y le hemos pedido a Gas Austral trabajar los días feriados y los fines de semana hasta que termine el invierno y pase la cuarentena”.

RIO GRANDE.- El secretario de Energía, Moisés Solorza, hizo referencia a las complicaciones que se presentaron la semana pasada en el suministro de gas envasado en la zona de la Margen Sur en Río Grande. En este sentido, comentó que “a mediados de la semana pasada se normalizó el tema, luego de la demanda que había con respecto a la provisión de gas licuado” y subrayó que el problema fue que “la empresa Gas Austral el sábado previo trabajó hasta el mediodía y el día domingo no lo hizo, por lo tanto, la alta demanda sumada a que no estaban fraccionando en la planta generó el atraso”.

“Por eso fuimos con la Secretaría de Comercio a las instalaciones de Gas Austral para que nos expliquen por qué habían tomado esa decisión, cuando la realidad es que habíamos diseñado un plan para fortalecer el circuito durante el invierno y no lo respetaron. Ese retraso, sumado a las bajas temperaturas y a las altas demandas, generó un cuello de botella que se tuvo que salir a subsanar rápidamente. Pusimos otro camión para recuperar ese tiempo perdido y aumentar la cantidad de horas hasta resolver el problema”, resaltó.

Asimismo, señaló que “todavía está vigente el decreto nacional y el provincial durante la cuarentena por el cual no se pueden cortar los servicios y eso hay que garantizar por parte de las prestadoras” y siguió: “por eso diseñamos en marzo, ni bien arrancó la pandemia, una estrategia para que junto con Gas Austral, las proveedoras que tenemos como el caso de YPF y las distribuidoras que hay en Ushuaia, esté todo ese sistema fortalecido y con refuerzos”.

Además, indicó que “en Ushuaia se registraron casos más puntuales, no generalizados, porque la verdad es que está bastante bien el circuito. La accesibilidad todavía está bien y eso nos ayuda que en este contexto de pandemia podamos garantizar el suministro en toda la provincia”.

“Obviamente sabemos que siempre existen algunas cosas que resolver, el caso de los bonos, de la asistencia, de depurar los padrones de gente que recibe y por ahí necesita un refuerzo de carga; distintas cuestiones que hay que revisar, pero hoy es el momento de garantizar el suministro y que los vecinos estén tranquilos”, aseveró.

Finalmente, recalcó que “estamos definiendo día a día y monitoreando día a día cómo va el abastecimiento a los barrios y le hemos pedido a Gas Austral trabajar los días feriados y los fines de semana hasta que termine el invierno y pase la cuarentena”.

La distribución

Desde el Ministerio de Finanzas Públicas se informó -a las familias que reciben el subsidio al gas envasado y a granel- que las empresas proveedoras de dicho servicio se encuentran trabajando arduamente, tomando todas las medidas pertinentes a efectos de cubrir la necesidad de todos los hogares y garantizar una eficiente distribución del servicio.

De acuerdo al cronograma dispuesto, las empresas distribuidoras se encuentran trabajando de forma continua en Río Grande con el distribuidor SG, en los barrios de la Margen Sur, de lunes a viernes de 09:00 a 23:00, sábados de 09:00 a 21:00 y domingos de 09:00 a 17:00 y en los demás barrios, los días lunes, miércoles, viernes y sábados de 11:00 a 14:00.

Además, cuenta con una guardia de venta en planta las 24 horas, los siete días de la semana, ubicado en calle sin nombre 507 Km. 1,5, ex Ruta Provincial 7, cruzando el Puente Gral. Mosconi hacia la Margen Sur, primera salida a la derecha sobre la calle de tierra, pasando por el frente del control policial. Por su parte, la empresa Distrigas entrega en la Margen Sur, de lunes a viernes de 09:00 a 21:00, sábados de 09:00 a 18:00 y domingos de 10:00 a 18:00.