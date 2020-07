Decidieron cerrar la ruta desde y hacia Río Grande por 7 días

El gobernador Gustavo Melella anunció una serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus, en función del nuevo brote ocurrido en Río Grande. La ruta se cierra hacia esa ciudad por un plazo de siete días a partir de la cero hora del lunes. Se restringen las reuniones sociales.

El mensaje del Gobernador anunciando nuevas medidas que aislan a Río Grande.

USHUAIA.- Ante la detección de nuevos casos positivos de coronavirus en Río Grande, el gobernador Gustavo Melella, renovó el pedido a la comunidad para respetar las medidas sanitarias que cada ciudadana y ciudadano debe cumplir en su cuidado y el de los demás.

Fue en un mensaje que dirigió este sábado el Mandatario a través de los canales oficiales a la población, oportunidad en la que expresó que “hoy la pandemia nos golpeó duro, 24 vecinos de Río Grande dieron positivo de coronavirus. A muchos de ellos ustedes los conocen, porque son padres, amigos y familiares de nuestra cuidad”.

Al mismo tiempo recordó que “desde el primer día les dijimos que esto podría pasar, hasta que no tengamos la cura definitiva seguirán habiendo casos. Días atrás esta misma situación golpeó a la ciudad de Ushuaia. Muchos vivieron momentos de incertidumbre, de tener que hacer sacrificios por el bien común, pero finalmente gracias al esfuerzo de todos, al COE y a los profesionales que están trabajando pudimos revertir la situación y superar un momento complicado”.

El Mandatario dijo que “es necesario entender que vivimos en una isla, que los alimentos que diariamente consumimos vienen en camiones. Los vuelos de los que muchos se quejan traen a hijos, parientes, vecinos de nuestra provincia, como también medicamentos e insumos vitales para pacientes crónicos. Por eso les pedimos que cumplan con las medidas sanitarias que desde el COE se recomiendan para todos los fueguinos y fueguinas. Les pido también que confíen en nuestros profesionales, esperando que pronto podamos superar esta situación y los futuros contagios que tengamos”.

Finalmente, Gustavo Melella expresó que “es por esto que hemos decidido una serie de medidas momentáneas que tienden a cuidarnos y evitar que el virus se siga propagando. Si no es necesario no tenemos que salir de nuestros hogares, tenemos que cuidarnos en términos individuales y colectivos y tenemos que ser muy responsables. Estamos a horas del día del amigo. Si queremos a nuestros amigos tenemos que cuidarnos y cuidarlos, como así también a todos los demás”.

Además pidió: “Debemos manejarnos con la información oficial, no tenemos que tener pánico, sino mucha responsabilidad individual. Si nos queremos y queremos a los demás nos tenemos que cuidar”.

Algunas medidas

El Ministerio de Salud en conjunto con el COE, resolvió suspender a partir del día 19 de julio de 2020 y por 7 días en toda la provincia los encuentros esenciales con hasta veinte 20 personas, disponiendo que, por el plazo indicado, se podrán celebrar los encuentros esenciales con hasta 10 personas de acuerdo al protocolo aprobado.

A su vez se mantienen los encuentros con niños, niñas y adolescentes con hasta diez personas con las restricciones normativas vigentes.

Se suspende a partir del día 19 de julio de 2020 y por siete días la actividad del transporte de pasajeros desde y hacia la ciudad de Río Grande, manteniéndose vigente la autorización para traslados entre las ciudades de Ushuaia y Tolhuin.

A partir del día 19 de julio y por siete días, se modifica en toda la provincia, el límite de asistentes en los eventos en quinchos, salones infantiles y afines hasta un máximo de diez personas.

A su vez se modifica a partir del día 19 de julio y por siete días en toda la provincia el límite de asistentes a los eventos religiosos hasta un máximo de diez personas.

Igualmente se dispone que a partir del día 20 de julio y por siete días, la limitación de circulación desde y hacia la ciudad de Río Grande, autorizándose únicamente la circulación del personal afectado a tareas esenciales indicados en la normativa vigente o expresamente autorizados por la máxima autoridad sanitaria provincial.